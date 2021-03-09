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今年GDP增长6%以上等目标有把握实现

——国家发改委有关负责人回应热点问题

刘坤 董蓓
2021年03月09日08:08 | 来源：光明日报
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原标题：今年GDP增长6%以上等目标有把握实现

　　2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，“十四五”开局，全面建设社会主义现代化国家新征程开启，做好经济工作意义重大。

　　怎样确保实现全年经济社会发展目标任务？未来5年，你的就业、收入等将有哪些新变化？3月8日，国务院新闻办举行新闻发布会，国家发展改革委有关负责人针对相关热点问题进行了回应。

　　经济运行延续稳定恢复态势

　　“2021年1至2月，我国经济运行延续了去年二季度以来稳定恢复的态势。”国家发展改革委党组成员、副主任宁吉喆说，从生产指标看，前2个月全国统调发电量、铁路装车数同比分别增长24.2%、16.5%；从需求指标看，今年春节期间零售餐饮消费比去年春节增长28.7%，比疫情前的2019年春节增长了4.9%。

　　同时，宁吉喆也指出，我国经济持续稳定恢复仍面临一些风险挑战，疫情还在全球蔓延，世界经济形势严峻复杂，不稳定不确定因素增多；国内经济恢复的基础尚不牢固，居民消费仍受制约，投资增长后劲不足，中小微企业和个体工商户困难较多。

　　“但应当看到，国内经济存在的问题有许多是恢复中的问题，是通过发展可以解决的问题。”宁吉喆说，对外部输入的各种风险，必须积极防范、妥善应对，以国内主动工作的确定性来对冲国际复杂环境的不确定性。

　　《关于2020年国民经济和社会发展计划执行情况与2021年国民经济和社会发展计划草案的报告》明确了2021年经济社会发展主要预期目标，包括国内生产总值增长6%以上，城镇新增就业1100万人以上，城镇调查失业率5.5%左右，居民消费价格涨幅3%左右等。在宁吉喆看来，这些指标的提出，考虑了经济运行恢复情况，考虑了疫情对经济轨迹的影响，考虑了年度之间平衡衔接，体现了瞻前顾后、区间调控的要求。

　　“可以确信，在宏观政策的支持下，在市场主体的努力下，全年经济社会发展目标任务是有把握实现的。”宁吉喆说。

　　宁吉喆表示，促进经济平稳健康可持续发展，必须保持宏观政策的连续性、稳定性、可持续性，不急转弯，根据形势变化适时调整完善。要继续实施积极的财政政策、稳健的货币政策，继续实施就业优先政策、惠企纾困政策。要用好改革政策，明确科技发展和产业政策导向，注重需求侧管理，推进绿色低碳循环发展。

　　把改善民生福祉放在更加突出重要位置

　　五年规划既是“国事”，也是“家事”。

　　国家发展改革委党组成员、副主任胡祖才介绍，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要（草案）》20个主要指标中有7个是民生福祉类的，占比超过三分之一，是历次五年规划中最高的。

　　“这些指标覆盖了就业、收入、教育、医疗、养老、托育等各民生领域，充分体现了把改善民生福祉放在更加突出重要位置。”胡祖才说。

　　比如，在就业方面，主要是推进更充分更有质量就业。实施就业优先战略，将促进就业放在经济社会发展首要位置，扩大就业容量，完善高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业支持体系，帮扶残疾人、零就业家庭成员等困难人员就业，城镇调查失业率控制在5.5%以内。

　　城镇化是现代化的必由之路，是我国最大的内需潜力所在和强大国内市场的源泉，是构建新发展格局的重要支撑。胡祖才认为，“十四五”时期，我国城镇化率处在60%至70%之间，要坚持走中国特色新型城镇化道路，深入推进以人为核心的新型城镇化，全面提升城镇化发展质量。

　　“要深化户籍制度改革，有序推进农业转移人口市民化。”胡祖才说，要坚持存量优先、带动增量，统筹推进户籍制度改革和基本公共服务全覆盖。一方面，要继续降低落户门槛，实现“愿落尽落”，放开放宽除个别超大城市外的城市落户限制，试行以经常居住地登记户口制度，推动稳定就业居住的农业转移人口有序落户；另一方面，推动常住人口均等享有城镇基本公共服务，实现“一视同仁、应有尽有”。

　　此外，胡祖才表示，要优化城镇化布局，促进大中小城市协调发展。全面提升城市品质，促进宜居宜业。

　　用改革化解风险和挑战

　　改革只有进行时，没有完成时。

　　“进入‘十四五’时期，我们更要充分发挥全面深化改革的关键作用。”国家发展改革委党组成员、秘书长赵辰昕说，我们既要坚持底线思维，对预判的风险做好预案，又要加强及时跟踪和研判，快速准确科学应对。要坚定不移地改革，用改革来化解风险和挑战。

　　赵辰昕介绍，今年，国家发展改革委将着力激发各类市场主体的活力。重点推进国有经济的布局优化和结构调整，推动国有资本、国有企业进一步聚焦战略安全、产业引领、国计民生和公共服务等功能；积极稳妥地推进国有企业混合所有制改革，优化民营经济发展环境，努力破除制约民营企业发展的壁垒和障碍。

　　“着力推动建设高标准的市场体系。”赵辰昕说，要推动市场提质增效，加快建设全国统一的大市场。继续深化土地、劳动力、资本、技术和数据等要素的市场化配置改革，开展要素市场化配置改革试点。全面落实“全国一张清单”的管理模式，健全负面清单动态调整机制，持续破除市场准入的各种隐性壁垒。

　　赵辰昕表示，要着力深化重点行业的改革，着力促进全面绿色转型，着力提高民生保障水平。完善按要素分配政策制度，健全各种生产要素由市场决定报酬的机制，努力增加中低收入群体的要素收入，扎实推动共同富裕。

　　（本报记者 刘坤 董蓓）

(责编：赵超、初梓瑞)

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