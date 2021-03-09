唐国华 李庭燎

原标题：数字经济助推高质量发展

随着新一轮科技革命和产业革命的浪潮席卷而来，特别是大数据、人工智能、移动互联网、云计算、5G等新一代信息技术的应用，人类进入数字经济时代。2019年，高收入国家数字经济占GDP比重达到47.9%，其中发达国家这一比例高达51.3%，美国、德国等国家则超过60%。《中国数字经济发展白皮书》表明，2019年，我国数字经济增加值规模达到35.8万亿元，占GDP比重36.2%，数字经济对中国经济增长贡献率超过50%。2020年，在新冠肺炎疫情冲击下，在线教育、远程医疗、居家办公、电子商务等数字经济蓬勃发展，对我国经济稳定运行发挥了重要支撑作用。党的十九届五中全会提出，要加快数字化发展，发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。由此可见，大力发展数字经济已上升为国家战略，数字经济正在成为驱动我国经济高质量发展的重要引擎。

数字经济通过提高生产和组织效率促进经济高质量发展。在互联网和新一代信息技术条件下，数据已成为和土地、劳动和资本同等重要甚至更为关键的推动经济增长的要素。数据这一新生产要素的出现，让要素投入的种类和数量以及要素组合方式发生新的变化。数字经济背景下，企业日趋智能化，依靠企业内部的大数据信息，可以实现生产各环节的合理分工和网络化协作，从而建立起更为高效的生产体系。企业通过大数据分析，能够更为充分地掌握消费者的特征、偏好和潜在需求，挖掘更多商业机会，创造更多新产品并开拓新的市场，提高消费者剩余和生产者剩余。同时，企业的数字化转型，也让企业管理更趋扁平化，企业各层级的信息传递更加及时准确，从而提升企业的内部治理和管理决策水平。更为重要的是，数字经济催生了新的产业组织模式，从事数据收集和匹配的平台企业大量涌现。基于大数据的平台企业具有较强网络外部性，平台的经济价值以平台所拥有的用户数量的平方速度增长。由于平台企业具有固定成本较高、平均可变成本较小，边际成本趋近于零的特点，企业倾向于无限扩张用户规模，能最大程度实现规模经济。平台企业在网络外部性和规模经济的基础上，通过汇集大量买家和卖家，不断扩大商品的品种和经营范围，最大化发挥规模经济效应，为企业获取利润创造条件，从而推动企业高质量发展。

数字经济通过提高交易效率和资源配置效率促进经济高质量发展。数字经济的发展，特别是平台企业的大量涌现，让共享经济获得井喷式发展，买卖个体通过平台企业实现点对点精准交易，极大提高了资源的利用效率。信息不对称条件下，买卖双方为搜寻交易对象、议价和保障交易合同履行的交易成本较高。平台企业利用强大的数据优势，极大地降低信息不对称问题，平台提供的在线评价、比较和反馈系统，为消费者选择物美价廉的商品节约了搜寻成本和谈判成本。交易成本的节约进一步扩大市场范围，促进分工的发展，企业可以在全球范围内开展分工和协作，并根据需求变化迅速发现和调整产业链合作对象，从而极大地提高资源的配置效率。数字经济条件下，由信息推动的资源流动加速，加剧行业竞争，改变现有市场结构，加快优胜劣汰，提高行业整合效率，最终能够提高经济增长质量。此外，数字经济需要数字治理，倒逼政府管理创新，提高政府治理效率，加速政府与市场的融合。更多的经济信息，也为政府更好地作出科学规划和宏观调控以及提高经济治理水平奠定了基础，数字经济让有效市场和有为政府更能发挥好各自的作用，协同推动经济高质量发展。

数字经济通过提高产业融合和创新效率促进经济高质量发展。数字经济时代，数字技术的研发和创新，是驱动经济增长的核心要素。数字经济的出现和快速增长本身就是技术进步的结果，数字经济的发展催生新的产业集群，包括大数据、人工智能、云计算、物联网、网络信息安全等系列产业。数字经济通过数字产业集群以及横向和纵向产业关联，借助产业协同和反馈效应，提高整个经济体系的创新效率。同时，数字信息产业具有渗透性、外溢性、互补性特点和较高的技术提升和广泛的应用潜能，具有较大的纵向和横向外部性，能渗透到生产、分配、流通和消费等各环节，为经济增长开辟新空间。当前，数字经济已从单纯的数字技术创新、数字产业集群走向数字经济与实体经济深度融合的发展阶段。随着消费互联网加速向产业互联网延伸，数字经济与实体经济的融合也从消费领域向生产领域扩展，产销融合和产业协同创新成为融合的新趋势。数字经济通过传统产业的数字化、网络化和智能化，推动制造业、农业、零售业，教育、医疗、交通等公共服务产业实现产业融合和转型，促进产业结构升级，从而提升经济的增长动能，推动经济的高质量发展。

近年来，中国数字经济发展迅速，大有后来居上趋势，成为当前经济高质量发展的新引擎，但在数字核心技术、数字人才培养、数字基础设施建设以及政府政策支持等方面也存在明显短板。完善数字经济基础设施建设，夯实数字经济发展的技术基础和完善数字技术人才培养体系，加快企业和政府的数字化转型，提高政府的数字经济治理能力和数字经济安全水平，不断壮大数字经济，才能最大程度发挥数字经济对经济高质量发展的引领和支撑作用。

（作者：唐国华、李庭燎，分别系南京审计大学经济学院副教授、信息工程学院副教授，本文系国家社科基金〔17BJY213〕阶段性成果）

(责编：赵超、初梓瑞)