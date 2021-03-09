叶雨婷 刘世昕 张均斌

原标题：未来5年高质量发展如何破题

3月8日，十三届全国人大四次会议第二次全体会议结束后，举行第二场“部长通道”采访活动，邀请部分列席会议的国务院有关部委负责人通过网络视频方式接受采访。商务部部长王文涛结束采访后，走下部长通道。 杨晋峰/摄

“数字经济时代已来，作为管理部门，要用数字的思维来理解当前数字经济的发展。”工业和信息化部部长肖亚庆在今天开启的十三届全国人大四次会议第二场“部长通道”上接受采访时这样表述。

在这场“部长通道”上，肖亚庆与科技部部长王志刚、商务部部长王文涛共同从数字经济、基础创新能力、“双循环市场”等方面回应了人们关心的话题，并展望未来5年我国高质量发展的图景。

5G已成为人们最关心的话题之一。

肖亚庆说，“十四五”期间，我国将建成系统完备的5G网络，并带来数字经济的跨越式发展。在数字经济发展的时代，管理部门要用数字的思维来理解当前数字经济的发展。

但他也表示，值得注意的是，在网络基础设施、数字经济发展基础等方面，我国还有不少薄弱环节，尤其是核心技术需要突破。

近年来，我国制造业产值在GDP中的比重有所下降，但在肖亚庆看来，不能仅用在GDP的占比来评价制造业的健康度，要在制造业的高质量发展上下功夫。

肖亚庆表示，任何时候制造业都是国民经济的支撑，当下制造业面临的是要靠完善产业链、补短板来实现高质量发展；同时，要通过智能化、绿色化、高地化提升制造业水平。在肖亚庆看来，高质量的制造业还要通过供给侧改革、发展新兴的战略产业来实现。

前沿的技术离不开科技创新。王志刚表示，“十四五”期间，基础研究占全社会研发投入比达8%。

王志刚表示，近年来，我国基础研究投入有了很大的进步。“十三五”期间，中央财政科技投入增长了70%，基础研究翻了一倍，“下一步，基础研究将在国家科技全局占有更加重要的位置。”

“要制定基础研究十年行动方案，开展更加科学优化的顶层设计和系统布局，使基础研究在我国能够成系统地布局、成体系地推进。基础研究要更加强调国家战略目标导向和自由探索‘两条腿’走路，要更加鼓励青年科技人员投身基础研究，要建一些基础学科研究中心和平台。在基础研究的生态环境、评价标准以及支持方式上，我们还要不断改革。”王志刚说。

王志刚表示，在我国新冠肺炎疫情防控工作中，“科技抗疫”也交出了一份亮眼的成绩单。

“从抗疫一开始，科技界就立即行动起来，我们积极开展有效药物筛选，很多药物都进入诊疗方案。我们第一时间分离出病毒，两周内检测试剂上市。在疫苗方面，我们一开始就确定了5条技术路线，目前已有17个疫苗产品进入了临床试验，其中7个进入了Ⅲ期临床试验，4个在国内获批附条件上市，这些都有力地支撑了抗疫。”王志刚说。

王志刚表示，回顾这一年多的抗疫，除了有形的科研成果以外，还有一些应该加以总结和珍惜的宝贵经验。“下一步，针对疫情防控，科技要有更多的支撑方法、支撑手段和支撑技术。针对病毒变异，我们要尽早在检测试剂、疫苗、治疗药物方面，有更精准的办法来应对。”

王文涛则在“部长通道”上描绘了他眼中的“双循环市场”：产业是相容的，市场是相通的，创新是相互促进的，规则是相同的。

商务工作是连接国内国外双循环的重要枢纽。目前中国14亿人口已经进入小康社会，有超过4亿的中等收入人群，拥有全球最具潜力的大市场。如何把大市场变成国内经济发展的总引擎，成为吸引国外资源要素的引力场？

王文涛表示，商务部将紧紧扭住供给侧结构性改革这根主线，注重需求侧管理，立足于扩大内需的战略支点，同时在扩大内需的基础上注重扩大消费，畅通国内大循环。

中国的对外开放大门将越开越大。王文涛透露了具体举措：2021年，中国将把外资准入的门槛降得更低，进一步压缩外资准入负面清单。

王文涛表示，2020年中国出台了许多扩大开放的具体举措，在外资准入负面清单方面有全国版的33条，自贸区版的30条，以及海南自贸港的27条。2021年的开放要在新的更高水平上，要从原来的要素流动性开放，逐步走向以规则规制标准和管理等为主的制度性开放。

“这个开放，我们主要是对接国际高水平的规则，一方面是我们自主改革的需求，另一方面也通过一些压力测试，使我们这些平台能够做得更实。”他说，中国要进一步打造市场化、法治化和国际化的营商环境，使外资进入中国后能够省心、放心、安心，在中国发展，共享中国发展的红利。

(责编：赵超、初梓瑞)