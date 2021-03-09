马宇平

原标题：长租公寓何去何从

今年全国两会，“规范发展长租房市场”首次被写进政府工作报告。长租房成为代表、委员们热议的焦点问题。会场外的青年也关心——各地陆续出台的监管政策能否降低长租公寓风险？未来还能否继续选择长租公寓？

全国人大代表、58同城CEO姚劲波说，一些长租公寓运营方采取“高进低出”“长收短付”“租金贷”等高风险经营模式，资金链断裂现象时有发生。

南开大学法学院司法与社会研究中心主任陈兵认为，“长收短付”的模式使得租金收入与支付出现周期差，长租公寓拥有大量沉淀资金，再通过“租金贷”放大金融杠杆。平台利用沉淀资金大量收购房源、扩张市场以及进行投资。“这部分资金缺乏监管，就会有很大的金融风险。

针对此前长租公寓沉淀资金缺乏监管的漏洞，陈兵介绍，可以让长租公寓的平台缴纳一定的保证金，以完成对沉淀资金的行业监管，也可以利用大数据，对长租公寓企业的异常交易行为进行及时预警。

事实上，北京、深圳、上海、广州等多地已相继印发住房租赁市场的监管通知，一场针对“长租公寓”的监管风潮已经来临。

中央财经大学城市与房地产管理系教授陈俊华认为，通过各地严格的监管，长租公寓能够回到良性发展的道路上。“对于大型规范的长租公寓企业来说也是一次非常好的市场机会，相信未来会有更多的政策红利来引导和帮助这些良心企业把长租公寓项目做大做好。”陈俊华说。

“我国当前处于健全和完善租售并举的关键阶段，长租公寓是解决租赁市场供需矛盾和错配的一个有效解决思路，”陈俊华建议，长租房租赁企业要吸取经验和教训，把经营的中心放到提高租赁服务、追求稳定现金流和合理回报上来。同时，头部房企、相关央企和国企、大型民营企业，应该抓住市场整顿的机会，尽快形成一批市场认可、经营规范的大行长租公寓企业。

“长租房也是为了提升青年人的满足感、获得感、幸福感，因为它可能和城市的积分落户、孩子入学相关联，”陈兵认为，长租房产业是一个特殊的行业，与民生特别密切，并非只是市场化产业。“面对这种长租产业的发展，政府不仅要监管，还要有政策的扶持。”

全国政协委员钟茂初认为，长租公寓是一种新业态。在探索发展和制度逐步完善之后，是有利于解决新市民、青年人住房问题的，也有利于新市民、青年人对于住房消费需求倾向的改变。“关键在于市场主体应当追求规范化的可持续发展，而不是追求野蛮增长”。

(责编：赵超、初梓瑞)