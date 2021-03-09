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怎样稳定制造业比重？如何帮扶中小企业？

张辛欣、何宗渝、孙奕
2021年03月09日08:19 | 来源：新华社
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原标题：怎样稳定制造业比重？如何帮扶中小企业？

怎样保持制造业比重基本稳定？中小企业将有哪些帮扶？如何打造数字经济新优势？8日举行的全国两会“部长通道”上，面对记者关心的工业和信息化领域热点问题，工信部部长肖亚庆给予回应。
　　保持制造业比重基本稳定对经济发展全局至关重要。
　　“我国制造业比重在2006年达到32.5%以后，逐渐下降。但是有个大背景，就是我们的经济总量在不断提升。”肖亚庆认为，保持制造业比重基本稳定，不仅要把制造业的总量进一步提升，更要实现高质量发展。
　　首先就是保持产业链完整，把弱项和短板补齐，使得在任何时候，制造业都是支撑，都不能“掉链子”。
　　其次，要在高端化、智能化、绿色化方面进一步提升，要对传统行业实施技术改造，发展战略性新兴产业，但新兴产业的发展不能盲目重复建设，要防止“一哄而起”。同时要鼓励产业集群发展，鼓励发展龙头企业。
　　“保持制造业比重基本稳定是久久为功的过程。这个过程中，要进一步扩大开放，深化和各方的合作，实现更加国际化的发展。”他说。
　　中小企业是我国数量最大的市场主体，在吸纳就业、促进经济发展方面做出很大贡献。
　　去年以来，为应对突如其来的疫情冲击，各方面密集出台了许多帮扶中小企业的政策，要继续为市场主体纾困，引导更多的中小企业聚焦主业、做精主业。
　　肖亚庆说，工信部将把已有的各项政策落实落地，见到实效。他还强调，目前中小企业发展还面临很多不确定因素。“作为中小企业主管部门，我们将根据企业发展过程中遇到的实际困难，有针对性地提供各方面服务。”他说。
　　数字经济在推动经济发展中的作用越来越重要。肖亚庆说，当前工业经济正向着数字化大踏步迈进，发展数字经济，要将基础进一步夯实。
　　“今年以及未来五年，我们将建成系统完备的5G网络，5G垂直应用场景将进一步拓展。”他说，在数字经济发展过程中还要进一步扩大消费，在网络的覆盖面和便捷程度以及用户体验方面不断加强，同时加快数字经济和各行各业的融合。
　　未来三年是工业互联网的快速成长期。谈及工业互联网，他提出，未来几年要把工业互联网发展的基础打好，通过工业互联网产生更多的创新应用，为经济发展提供助力。

(责编：赵超、初梓瑞)

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