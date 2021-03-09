原标题：张兵代表：全面落实新发展理念观 打造共同富裕先行示范区

今年是中国共产党建党100周年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的起步之年。作为中国革命红船起航地的浙江嘉兴，如何进一步做好“共同富裕”这篇大文章？

“100年前，‘一大’南湖会议审议通过了我们党的第一个纲领，其中明确提出‘消灭阶级差别’‘宣传共产主义’，这表明我们党在诞生时就把共同富裕作为理想追求。今年我们将庆祝建党百年，最好的礼物莫过于不忘初心使命、扎实推进共同富裕，让老百姓过上更加美好生活。”全国人大代表、浙江省嘉兴市委书记嘉兴市委书记张兵表示。

2020年，嘉兴在统筹城乡发展上城乡居民收入比为1.61:1，农民收入连续17年居全省首位……成绩令人瞩目。对照政府工作报告提出的“十四五”时期“持续增进民生福祉，扎实推动共同富裕”这一目标任务，嘉兴如何更进一步、走在前列？

“统筹推进城乡空间布局、基础设施、产业发展等‘六个一体化’，我们在均衡富庶发展上取得了可喜成绩。”张兵说。

总结实践，张兵说，主要有两点体会：第一，生活富裕靠发展，发展是硬道理。第二，共同富裕靠统筹，抓好统筹，最关键的是深化改革。比如，我们聚焦破除城乡二元结构，注重系统集成，选定以优化土地使用制度为突破口的改革路径，同步深化户籍制度、就业创业、社会保障、农村金融等系列配套改革，逐步消除影响城乡发展的体制性和政策性障碍。

张兵指出，今年是“十四五”开局之年，为全面实施浙江省委省政府“八八战略”，建设“重要窗口”，嘉兴将进一步提升“六个一体化”，深化“十改联动”，迭代升级城乡统筹发展，加快打造国家城乡融合发展试验区，努力在扎实推进共同富裕上多探路、多实践。努力奏响新时代的田园牧歌、复兴升级版的农耕文明、打造世界级的诗画江南、建设高质量的乡村振兴示范地。

“重点是聚焦‘三个化’：一是加快新型城镇化，积极引导农民向城镇集聚、就业向二三产业转移、产业向现代园区集中，努力推动农文旅产城融合发展。二是加快农业农村现代化，以加快建设农业经济开发区等方式，发展现代农业；以建设农村未来社区为方向，提升农村人居环境品质；以深化‘三治融合’为重点，擦亮乡村善治‘嘉兴品牌’。三是加快农民市民化，继续深化户籍制度改革，畅通农民进城落户的渠道和体制机制；深化农村集体产权制度、土地制度等综合改革，增加农民财产性收入，让农民放心‘带权进城’；进一步提升城乡公共服务均等化水平，推进城乡教育、医疗、养老等一体布局、均衡发展、优质共享，走好共建共享的共富路。”张兵表示。（记者 马爱平 通讯员 祝万翔）

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