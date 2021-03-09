孙奇茹

原标题：共享充电宝价格普涨或成“鸡肋”

随着人们对手机的依赖与日俱增，充电宝已成刚需。记者注意到，巨头们跑马圈地格局明朗，共享充电宝的价格节节攀升，但服务质量却没追上涨价的步伐。

“充电线里流的是金子吗？”

“才充了10分钟，就收了5块钱，如今共享充电宝都这么贵了。”市民韩先生最近使用共享充电宝之后有些震惊。在他印象里，共享充电宝还停留在前半小时免费、每小时1元钱的阶段。

从事公关行业的李女士回忆，她近期在商场办活动临时借用了3小时的充电宝，竟然花了12元。“这要是每天租借1小时，10天就能买个新的了。”李女士一边向记者展示她的充电宝租借记录，一边无奈地说，“一个月花在充电宝上的钱都有小200了。”

“这充电线流的不是电，是金子吧。”一位在“小电”充值了10多分钟被扣费十多元的消费者吐槽。甚至有人调侃道：“那些用共享充电宝的，在我眼里真是有钱人！”

近日，记者来到北京多个商圈探访共享充电宝的收费情况，结果发现，相比于几年前推广期，共享充电宝价格普涨。大多数共享充电宝的计价规则已经从1小时计价改为半小时计价，免费期从原来的半小时内归还免费，降低到前6分钟、5分钟、甚至3分钟免费。价格也从之前的1元到1.5元每小时，增长到1.5元至2元每半小时，一些甚至涨价到3至5元每半小时。

“跑了俩小时才成功归还”

共享充电宝虽然价格走高，但相关服务却未能跟上。有不少市民反映，充电宝归还后仍扣费、扣费后不弹出、找不到地方归还充电宝只能高价买下的现象时有发生。

市民林先生告诉记者，上次在王府中环，准备归还共享充电宝时却发现，店内的充电宝卡槽已经放满，“走了同楼里几个有共享充电宝的店铺，要么不是同一品牌的充电宝柜，要么是归还卡槽已经放满，都没法归还。”

由于担心一直产生计费，他打开共享充电宝小程序的地图，寻找可以归还的店铺。但却无法通过导航顺利找到，便只能将充电宝带回家。第二天，充电宝已经产生了几十元的计费，林先生索性选择花99元把这个旧的共享充电宝买了下来。另一位市民反映，由于共享充电宝平台显示的店铺信息不准确，他跑了两个小时才成功找到一处能归还充电宝的门店。

也有部分共享充电宝平台开始解决这一痛点。在“怪兽充电”官方服务号上，记者查询附近门店时发现，每个门店都有“可还、可用”“即将无可用充电宝，请尽快前往”或“即将还满，还宝请尽快前往”的提示，但也有部分共享充电宝品牌的平台上仅显示简单的门店信息，没有详尽的归还提示信息。

“还是自备充电宝靠谱”

除了归还困难，缺乏暂停机制、充电宝质量堪忧等问题也成为消费者吐槽的问题。

市民刘先生上月在进电影院之前借了充电宝应急，电影开场后拿出充电宝使用时发现，借到的充电宝疑似损坏，根本充不上电。“联系在线客服给我暂停计费被拒绝了，只能等电影结束出去归还，两个小时的租金就这么白白浪费了。”

不同品牌充电宝计费规则各自为政，同一品牌不同地段的充电宝收费规则也不相同。记者发现，位于维也纳酒店广安门店内的“怪兽充电”收费规则为前3分钟免费，每半小时收费2元，一小时4元。而位于中关村东升大厦内的“小电”收费规则是，前5分钟免费，2元一小时。同样是“小电”充电宝，在王府井东方广场的收费规则是前6分钟免费，每半小时收费1.5元；劲松电影院内的同品牌充电宝收费规则则是每半小时2元。

“扫码使用的时候没有收费说明，使用不到1个小时竟然收费50元，搞不清楚是扣了预付款还是一个小时收费价格就这样，太混乱了。”一位使用了“咻电”品牌共享充电宝的消费者投诉称。

除了“咻电”，多家共享充电宝的小程序或者公众号上均未显示具体的计费规则，有不少消费者在扫码使用后才发现价格超乎自己的想象。在消费者服务平台黑猫投诉上，关于共享充电宝的投诉量达数千条，其中很多都与扣费问题有关。

由于价格上涨、归还受阻等问题频出，不少消费者开始告别共享充电宝。“买了个5000毫安的小容量充电宝，放在包里以备不时之需，也不占地儿，以后共享充电宝能不用就不用了。”李女士告诉记者。

创道投资咨询合伙人步日欣认为，共享充电宝近年来拓展其他收入方式没有取得成效，涨价成为其增加营收的唯一途径，需要注意的是，“随着价格的上涨，用户的使用频次必然降低，或者用自有充电宝来替代，共享充电宝终究会沦落成为一个小众、低频次的应用。”

(责编：赵超、初梓瑞)