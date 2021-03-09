原标题：工信部：五年内将建成系统完备的5G网络

3月8日下午，第十三届全国人民代表大会第四次会议在人民大会堂举行第二次全体会议。会议结束后举行“部长通道”采访活动，工信部部长肖亚庆通过网络视频方式接受了采访。

肖亚庆首先谈到了推动制造业高质量发展。他表示，“党中央、国务院历来高度重视发展制造业。习近平总书记多次强调，制造业是国家经济的命脉所系，要做优做强实体经济。我体会总书记的指示，就是不仅要随着经济的发展，把制造业的总量进一步提升，更要实现高质量发展”。

首先是保持产业链完整。要实施强链补链行动，把弱项和短板补齐，使得在任何时候，制造业都是支撑，都不能“掉链子”。

然后是要高质量发展。在高端化、智能化、绿色化上进一步提升，使得制造业水平在原有基础上再进一步提升。

接下来是供给侧结构性改革。要对传统行业实施现代化的技术改造，还要发展战略性新兴产业，比如5G、新材料、新装备等，也包括大家关心的通信技术、芯片等。但是新兴产业的发展，也不能搞盲目重复建设，要防止“一哄而起”。

然后是要鼓励产业集群发展、鼓励发展龙头企业等，特别是领军企业。这些企业作为一个系统集成者，可以不断引领行业的发展。

谈到促进中小企业健康发展，肖亚庆说，“中小企业在我国经济社会发展中具有举足轻重的地位。我国现有4000多万企业，其中95%以上是中小企业，在吸纳就业、促进经济增长方面做出很大的贡献”。

“下一步，我们要落实政府工作报告提出的要求。大家也注意到，李克强总理在政府工作报告中有19处提到了中小企业，为下一步中小企业发展，特别是为今年的工作提了明确的要求。”

首先，要把已有的各项政策落实落地，见到实效。过去国家出台了很多政策，各个部委也针对中小企业发展出台了很多政策，要把这些政策进一步落实好。

与此同时，中小企业量大面广，相关扶持政策的出台和这些政策的落地，除了靠部门以外，还期待广大中小企业的所在地，结合实际推出和实施更精细的政策，这些政策可能更具有针对性。要切实落实好政府工作报告的部署，促进中小企业持续健康发展。

当下工业互联网一头连着传统工业，一头连着新技术，已成为推动制造业数字化转型的有力支撑。被问及如何评价我国工业互联网目前的发展状况以及将如何推动我国工业互联网发展时，肖亚庆表示，在过去三年当中，工业互联网的发展起步非常好。

肖亚庆说，工业互联网把单一的设备、单一的工艺、单一的企业串联在一起，使得人机料法环各个环节，以及企业的生产、技术、人力资源乃至市场销售、前端设计等各个环节联动起来。从单个企业来说，它的作用也很大，企业集团联系起来以后就形成了融合，就形成了资源的汇集。

肖亚庆接着指出，“工业互联网的发展前景非常好，现在已经有很多应用场景在各地展现出来了。下一步，随着5G+工业互联网、工业互联网+实际应用场景的发展，将会给大家呈现出更多好的应用，为满足人民群众对美好生活的追求，也为我们经济的发展提供更多的载体、平台和融合的空间”。

除此之外，肖亚庆还谈到了打造数字经济新优势。他表示，“在去年抗疫过程中，我们都看到了数字经济的支撑和助力作用。靠着数字经济，教学、医疗、家庭生活物资需求等都得到了有效保障。困难和危机中也有新的机遇，数字经济正大跨步地向前迈进，工业经济也正在向着数字经济大跨步迈进”。

肖亚庆说，以后数字经济发展要从以下几个方面发力。首先是数字经济发展基础要进一步夯实。以网络建设为例，去年我国已经建成71.8万个5G基站，“十四五”期间将建成系统完备的5G网络，在网速提升、网络覆盖等方面取得更大进步，同时不断丰富垂直应用。然后是5G垂直应用的各种场景将在此基础上进一步拓展。网速的提升、网络的覆盖等方面也要进一步发展。

接下来是进一步扩大数字经济消费。我国的网络基础设施还有不少薄弱环节，核心技术还要进一步突破。同时，从群众的感受可以看出，网络的覆盖面、链接速度等方面还有提升空间。

最后是要和各行各业融合，催生出更多新业态、新产业。在数字经济发展时代，工信部作为主管部门，要用数字思维来理解发展。

肖亚庆强调，“数字经济的发展给我们带来了很多确定性，让我们在面对当前不确定性的世界和外部环境时更有底气。中国的数字经济发展方兴未艾，未来的前景非常广阔，我们要一起努力把它发展好”。用户可享受联行科技平台提供的充电服务。

(责编：赵超、初梓瑞)