人民网记者 毕磊

伴随着新一轮科技革命和产业变革加快推进，科技创新既成为国家间竞争的焦点，也成为企业生存和发展的核心动力所在。谁在科技创新方面占据优势，谁就能够掌握未来发展的主动权。

3月8日，一加手机宣布与哈苏达成战略合作关系，双方表示，将以“刷新移动影像新标准”为目标，全面展开创新合作，让用户在手机上也能领略到哈苏的影像品质。

以用户需求为导向 加码布局影像赛道

《2020年中国人工智能手机白皮书》显示，根据市场调研数据，拍照已成为中国消费者最关注的手机功能。作为市场的供给主体，手机厂商以市场需求为导向，提升手机拍摄性能、丰富拍摄功能与使用体验，已经成为手机行业的大势所趋。

为了满足用户对于“更出色的相机”的期待，年初，一加创始人兼CEO刘作虎表示，“今年我们将在相机方面投入巨大资源。”

（一加CEO刘作虎）

此次一加手机与哈苏达成三年战略合作协议，也标志着一加加码布局影像技术的开始。据了解，双方将联合打造一加丨哈苏手机影像系统，率先在色彩调教、传感器校准等方面展开合作，随后将拓展到更多硬件层面的合作开发，如传感器和镜头规格的联合定制，稳步完成对手机影像的全面、深入布局。

与哈苏深度协同 定义移动影像新标准

回顾摄影时代变迁，如今已经从胶片时代、数码时代进入了全新的计算摄影时代。一加认为，打造影像，不只是单纯的堆砌硬件参数，还要从根源上深刻理解影像的美学，融入更多感性层面的思考。

有着80年传奇影像历史的哈苏，是全球知名的相机品牌之一，因创始人对摄影的热情而诞生，对用户需求的洞察和理解具有前瞻性；长期深耕中画幅，沉淀了深厚的专业影像技术如哈苏自然色彩解决方案（HNCS）、16 位色彩深度拍摄等。而过去7年打造旗舰手机体验的经历，也让一加在移动影像技术上有了丰富的积累。

一加丨哈苏手机影像系统不仅承载了哈苏深厚的美学积淀，也展现了一加发力自然色彩和专业体验两大方向。

实际上，一加与哈苏正尝试定义移动影像的色彩准度标准。为此，一加方面介绍，影像实验室重新开发了自动化色彩计算和校准算法，引入了第三方评价视野，与哈苏大使合作，最终打造出“哈苏自然色彩优化”，带来更自然的色彩还原和更细腻平滑的色彩过渡。

此外，一加还深度融合哈苏相机的特色，为拥有一定摄影基础的用户设计了一套专业拍照模式“哈苏专业模式”。据介绍，在该模式下，用户可以自主掌控快门速度、感光度、白平衡等影响成像效果的因素，拥有色彩捕捉能力，能够拍摄出12 位色彩深度的 RAW 格式照片。

记者获悉，一加与哈苏的合作不仅限于色彩和专业体验，未来双方还会延伸到更多维度。

以创新驱动发展 瞄准高端手机市场

一直以来，一加作为一家创新型公司，始终追求打造更好的产品和体验，不断带给用户惊喜，也引领了行业走向。

记者了解到，早在2016年，一加6系列就采用了AG工艺，并渐成行业流行趋势；

2019年，一加全球发布90Hz刷新率“高帧屏”，带来畅快操控体验。而后，一加针对滑动操作、影音娱乐、手游三大核心的用户使用场景做了专项优化，建立高帧内容生态。

如今，一加在移动影像领域再次发力。据介绍，除了与哈苏的战略合作之外，一加还宣布未来三年内将投入10亿元，在色彩、成片率、专业体验等方面不断寻求突破。现阶段，一加已经在全球建立了四大影像研发中心，并已经取得了140度超宽幅矩阵相机、人眼仿生对焦、自由曲面镜片以及IMX789传感器等技术成果，未来也会陆续在一加的产品上应用。

一加方面表示，一加始终保持对高端市场的专注，始终坚持以用户需求为导向的技术创新，为用户带来更好的产品体验，。

(责编：李源、高雷)