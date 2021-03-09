记者 柴燕菲 赵晔娇 张煜欢

原标题：专访浙江省委书记袁家军：为全球数字变革写下“浙江方案”

“这些年，我们一直围绕数字浙江建设持续发力，坚持以人民为中心的发展思想，深化‘最多跑一次’改革，大力推动政府数字化转型，并撬动经济社会全方位数字化转型，在省域层面先行探索‘万物互联’时代的政府治理、经济治理、社会治理，省域治理体系和治理能力现代化程度显著提升。”全国人大代表、浙江省委书记袁家军说。

“万物互联”时代，如何在全球数字变革的“风口”占据先机？全国两会期间，袁家军在接受中国新闻社专访时，就浙江推进数字化改革的主要目标举措作介绍，解开何为全球数字变革下的“浙江方案”。

方案之源：“数字浙江”的一脉相承

春节假期后首个工作日，浙江召开数字化改革大会，希望将其打造为“重要窗口”的重大标志性成果。

合抱之木，生于毫末；九层之台，起于累土。

他提到，特别是2017年以来，数字浙江建设加速推进，大致可以分为“最多跑一次”改革、政府数字化转型和数字化改革三个阶段。

其中，2017年全面启动的“最多跑一次”改革是该省一项“牵一发动全身”的重大改革。在袁家军看来，其形成了政府数字化转型的先发优势。而这一阶段最主要的标志性成果是政务服务“一张网”“一窗受理”“一证通办”。

“从‘最多跑一次’改革到政府数字化转型是改革的一次迭代深化。”袁家军说，其最显著的特征便是数字赋能。

随着政府数字化不断推进，目前“浙里办”注册用户已达5515万，网上可办率100%，跑零次可办率达97.4%；“浙政钉”政务协同总平台集成1278个应用，实现部门间高效协同。

袁家军称，2020年政府数字化转型聚焦系统融合、综合集成，实现了从点到面、从部门分割到整体协同的螺旋式上升。

“新冠肺炎疫情防控是最重要的成果展示场景，我们充分发挥政府数字化转型体系化优势，以‘大数据分析+网格化管理’，建立‘一库一图一码一指数’的精密智控机制。”袁家军说。

方案之旨：于全方位升级中推动“质变”

谋定而后动，知进而有得。眼下，该省进入数字浙江的第三个阶段——数字化改革。

“数字化改革是政府数字化转型的一次全方位拓展和升级，是浙江立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的重大战略举措。”袁家军阐述，其主要体现在三个方面：

从内涵来看，数字化改革是技术理性向制度理性的新跨越；从领域来看，其撬动全方位、全过程、全领域的数字化改革跨越；从价值来看，其树立数字意识和思维、培养数字能力和方法、构建数字治理体系和机制等，主动引领全球数字变革的跨越。

“数字化改革的意义不仅仅在具体的场景应用上，更在于推动生产方式、生活方式、治理方式发生基础性、全局性和根本性的改变，要实现的是质变而不仅仅是量变。”袁家军说。

对于以“争创社会主义现代化先行省”为目标任务的浙江来说，推进省域治理体系和治理能力现代化，亦是数字化改革的重要目的。

为实现上述目标，袁家军提出要推进深层次系统性制度重塑，全面优化营商环境，加快完善高质量发展、高水平均衡、高品质生活、高效能治理的体制机制等。

于市场而言，数字化改革亦是激发活力、增添动力的“关键因子”。他说，应破解要素流动不畅、资源配置效率不高等制约高质量发展的瓶颈，为社会、市场、经济增添新动能、创造新价值。

方案之法：复杂系统工程下的久久为功

知其源，识其旨，还需懂其法。袁家军说，数字化改革是一项复杂的系统工程，也是一个长期的螺旋式迭代过程。

他向中国新闻社记者展开这张时间表、路线图：到2021年底，初步建成一体化智能化公共数据平台，五大综合应用实现基本模块全上线、省市县全贯通；到2022年底，全面建成“掌上办事之省”“掌上办公之省”“掌上治理之省”；到2025年底，基本建成“整体智治、唯实惟先”的现代政府和建成全球数字变革高地。

袁家军还具体阐述这项复杂系统的“四梁八柱”，即加快构建“152”工作体系。

其中，“1”即一体化智能化公共数据平台，通过形成省市县三级“平台+大脑”的体制，打造智慧化平台中枢，支撑各级各系统应用创新；“5”即党政机关整体智治综合应用、数字政府综合应用等五个综合应用。

“这五个综合应用相互关联、相互作用，共同构成了数字化改革的整体，从而把数字化、一体化、现代化贯穿到党的领导和经济、政治、文化、社会、生态文明建设全过程各方面。”袁家军说。

“2”则为构建理论体系和制度规范体系两套体系，推动改革实践上升为理论成果、固化为制度成果。

以这份“浙江方案”为蓝图，随着数字壁垒的打破，数字鸿沟的消除，在袁家军看来，在打造全球数字变革高地的道路上，浙江正向着实现全社会共享“数字红利”的美好愿景大步迈进。(完)

(责编：赵竹青、吕骞)