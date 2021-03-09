本报记者 徐佩玉 贾平凡 王俊岭 汪文正

上亿市场主体是中国经济活力的重要源泉。去年，面对历史罕见的冲击，国家围绕市场主体的急需制定和实施一系列宏观政策，广大中小微企业和个体工商户在应对疫情冲击中展现出坚强韧性，携手渡难关，保住了就业岗位，稳住了经济基本盘。

今年政府工作报告提出，市场主体恢复元气、增强活力，需要再帮一把。怎样帮扶更有效？政策如何实施更精准？代表委员纷纷畅抒己言，提供良策。

助企纾困，逆势突围

一组数据充分体现了2020年中国市场主体的活力——全年新登记市场主体2502万户，日均新登记企业2.2万户，年末市场主体总数达1.4亿户；全年规模以上工业企业实现利润64516亿元，比上年增长4.1%。

巨大冲击之下，中国上亿市场主体何以逆势突围？代表委员纷纷表示，去年及时出台实施的助企纾困政策功不可没。

全国政协委员、广西财经学院院长夏飞认为，减免税费、加大补贴是2020年经济政策中的亮点。“这为上亿市场主体减压力、渡难关提供了坚实保障，为稳就业保民生、让产业链稳定运转提供了有力支撑。”

实施阶段性大规模减税降费，全年为市场主体减负超过2.6万亿元，其中减免社保费1.7万亿元……对于这份暖企成绩单，全国人大代表、中国中小企业协会副会长蔡仲光认为，2020年，减税降费力度大，极大增强了中小企业发展信心，促进民营经济迈向高质量发展。

“去年，金融系统向实体经济让利1.5万亿元，这很了不起。”全国人大代表、卓尔控股董事长阎志说，以卓尔运营的武汉国际贸易城为例，抗疫期间一系列纾困贷款等政策措施有力支持了商户生存发展，一批二手车、服装、文体等行业商户复市后逆势增长，2.2万户批发商户全年实现线上线下总销售额1239亿元。

市场主体保住了，稳就业保民生就有了基础。去年，新增市场主体恢复快速增长，创造了大量就业岗位。对此，全国政协委员、湖南省政协副主席张健表示，市场主体背后是大量就业岗位和万千家庭，保市场主体能让社会保持自我造血功能，为城乡居民带去稳定的工作和收入，从而为持续改善民生、实现全面小康提供可靠保障。

继续支持，再帮一把

今年以来，经济形势持续好转，不少来自企业的代表委员关注纾困政策能否延续。全国人大代表、联泓新材料科技股份有限公司董事长郑月明说，抗疫期间，地方政府接连拿出实招，帮助企业解决供应链、资金等方面的问题，为企业复工复产提供了重要支持。“实实在在感受到了政府在保市场主体方面的帮扶，希望好政策延续下去。”

企业有所需，政策有所应。今年政府工作报告提出，宏观政策要继续为市场主体纾困，保持必要支持力度，不急转弯，根据形势变化适时调整完善，进一步巩固经济基本盘。

“延续执行企业研发费用加计扣除75%政策，将制造业企业加计扣除比例提高到100%……今年在用税收优惠机制激励企业加大研发投入方面，不仅延续了好政策，还加码了支持力度，这让我们深受鼓舞。”全国人大代表、内蒙古蒙药股份有限公司总工程师邢界红说，“新政策的实施，将让我们有更充足的资金投入到创新研发中，提升企业核心竞争力，这是一个非常大的利好。”

全国政协委员、翔宇集团董事长林凡儒关注到，政府工作报告提出建立常态化财政资金直达机制并扩大范围，为市县基层惠企利民提供更加及时给力的财力支持，并提出政府要节用为民、过紧日子。“确保基本民生支出只增不减，将进一步激发市场主体活力。”林凡儒介绍，总投资18.7亿元的网红打卡地、工业旅游、医药物流园、校企合作研发等6个项目落户翔宇，一系列惠民利企好项目助企业走上了发展“快车道”。

全国政协委员、中国税务学会副会长张连起认为，过去一年，中国实施更加积极有为的财政政策，在极不平凡之年交出了亮眼答卷。接下来，仍要以政府过“紧日子”换取市场主体过“稳日子”、老百姓过“好日子”。

青山常在，生机盎然

在提到落实助企纾困政策的同时，今年政府工作报告还提出，加大力度推动相关改革，培育更加活跃更有创造力的市场主体。对此，代表委员积极建言献策。

降本减负，让市场主体轻装前行。围绕转变政府职能、降低企业生产经营成本，政府工作报告提出“减环节、减材料、减时限”，“网上办、掌上办、一次办”，并强调严厉整治乱收费、乱罚款、乱摊派，不得扰民渔利。全国人大代表、江西省省长易炼红认为，要以一流市场环境激发市场主体活力。严格落实市场准入负面清单制度，坚决纠正滥用行政权力擅自提高准入门槛行为，推动“非禁即入”落细落实。

降低门槛，让市场主体拥抱更多机会。全国政协委员、天津大学国际工程管理学院院长张水波表示，保市场主体的一个重要方面是要对各类市场主体一视同仁，破除制约民营企业发展的各种壁垒，让企业有更多空间大展身手。市场主体自身也应抓住构建新发展格局的机遇，将新发展理念贯彻到企业发展的方向中，积极创新，加快调整产业布局结构，持续推进产业转型升级。

“青山常在、生机盎然”，今年政府工作报告中的这句话，引起不少代表委员的共鸣。全国人大代表、中铁大桥勘测设计院集团有限公司党委书记刘自明表示，中国市场主体规模目前已达1.4亿户，其中绝大多数是中小微企业。这些企业不仅贡献了相当份额的GDP，为社会提供了大量就业机会，也是科技创新的主力军。社会各界应携起手来，稳住上亿市场主体，推动其走向高质量发展，这既有利于保障就业和民生，也将为中国高质量发展提供有力支撑。

图片说明：

图①：2021年1月27日，江西省高安市龙工（江西）机械有限公司的叉车生产线。

周 亮摄（人民视觉）

图②：重庆市渝北区多措并举，支持个体工商户发展。图为2020年4月1日，渝北区仙桃街道一家母婴用品店的员工在整理待售童装。

新华社记者 王全超摄

图③：河南省洛阳市汝阳县三屯镇南保村村民吉展召返乡创业，在村里种植草莓并成立种植专业合作社，带动当地农民增收致富。图为2021年3月7日，游客在南保村草莓园采摘。

康红军摄（人民图片）

图④：2020年8月6日，浙江省宁波舟山港北仑港区集装箱码头灯火辉煌，作业繁忙。

蒋晓东摄（人民图片）

(责编：罗知之、初梓瑞)