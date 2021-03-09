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“明星”光环加持也不好卖 基金发行明显降温

张燕北
2021年03月09日09:10 | 来源：证券时报网
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原标题：“明星”光环加持也不好卖 基金发行明显降温

春节后A股震荡加剧，以食品饮料、医药为代表的机构重仓股遭遇大幅杀跌。偏股新基金发行市场也不复此前盛况，热度显著下降。本月以来尚未出现“日光基”，募集期延长的情况明显增多。

3月尚未出现“日光基”

相较于爆款新基金频出的1月份，2月份偏股新基金成立数量和单月募集资金规模双双下降，3月份以来基金发行市场更是呈现持续降温趋势。

3月8日，8只主动偏股新基金起售。证券时报记者从多个渠道人士处获悉，新基金最高认购规模不超过30亿元，亦有知名基金经理挂帅的新产品募集进度仅数亿元。

作为新基金发行闪电战标志之一的“日光基”，一定程度上是衡量发行热度的一个重要指标。按认购起始日计算，截至3月8日，3月以来尚未有1只“日光基”诞生。3月以来合计70只新基金进入发行期，其中30只主动偏股基金，占比超四成。然而，截至3月8日仅有招商品质升级成立，该基金3天募资近60亿，也未及设定80亿募集额度上限。

即使有明星基金经理光环加持，基金首发募资的难度也未减小。如拟由王阳掌舵的国泰价值先锋、应帅掌舵的南方优质企业、王健管理的中欧嘉选等，这些预期短期售罄的基金也未能成为爆款。

对比而言，2月份启动发行的主动偏股基金数量为62只，其中11只基金“一日售罄”；1月份合计83只主动偏股新基金投入发行市场，29只一天之内完成募集。

从新成立基金的数据来看，3月以来合计12只偏股基金成立，除招商品质升级外，其他基金认购起始日均在2月份。其中，除富国兴远优选12个月持有、朱雀恒心一年持有分别达到80亿的募集上限外，华泰柏瑞品质成长、南方医药创新、农银汇理新兴消费等均未能顶格发售。

除基金发行市场降温，目前还有多只基金出现募集期延长的情况。3月8日，华安基金公告称，旗下华安聚恒精选混合原定募集期为3月2日至8日，目前决定将募集日延长至3月15日。据统计，3月以来有7只偏股新基金公告延长募集期。

放宽募集期限的情况也频频出现。数据显示，截至3月8日，正在发行的偏股新基金共45只，其中，41只产品计划募资超过10天，5只产品计划接近90天的顶格募资，仅4只产品计划在一个星期内募资结束。

华南一家公募销售人士表示，目前公司多以顺利成立为目标，“并不追求能够一天卖完，对于不能达到募集额度上限也有一定预期。”她直言，渠道调研反馈也表明，当前推荐权益类产品的难度较春节前明显加大。

理性看待发行降温

对于偏股基金发行的显著降温，业内人士认为，在节前的上涨行情中，形成了“主动型基金重仓股涨幅大—基金业绩好—新基民买爆款新老基金—新入市资金继续推升重仓股”的正向循环。然而，近期随着市场调整，这一正循环被打破，基金募资难度也随之上升。

一位市场人士直言，产品密集发行，供大于求，首募规模自然下降。前一阵子基金发行市场火爆，明星基金经理掌舵的产品基本一上架就会被哄抢一空。但理性一点看，这样的现象其实是不可持续的。跟风买基往往造成产品与自身风险容忍度不匹配、与现金流需求不匹配等一系列问题，造成短期频繁申赎基金，投资收益被申赎成本大量损耗。

中信证券发布报告称，过去两周新发基金明显遇冷，主动权益类产品平均新发规模比春节前一周下滑45%。值得注意的是，虽然近期产品净值回撤较大，但基民尚未恐慌性抛售。

中信证券研究部联席首席策略师裘翔称，据基金销售人员反馈，赎回稳定可能是由于大多数客户入场时点在2020年上半年左右，较厚的累计浮盈提供了一定的“安全垫”。他认为，随着渠道推行力度和基民申购兴趣的降低，3月基金发行将延续下滑的趋势。

(责编：罗知之、初梓瑞)

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