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山东：乡村振兴澎湃新动能

本报记者  侯琳良  王  沛
2021年03月09日09:37 | 来源：人民网－人民日报
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　　2018年3月8日，习近平总书记参加十三届全国人大一次会议山东代表团审议时强调，实施乡村振兴战略是一篇大文章，要统筹谋划，科学推进。当年6月，习近平总书记在山东考察时指出，扎实实施乡村振兴战略，打造乡村振兴的齐鲁样板。

　　3年来，山东省委和省政府牢记习近平总书记殷切嘱托，不断创新体制机制，破解乡村振兴“人、地、钱”难题，一幅壮美画卷在齐鲁大地徐徐展开。

　　打破常规，培育乡村振兴生力军

　　“真没想到，咱没学历也能评上职称。”在青岛胶州市洋河镇朱季村，一见面，杜高古就递来一本证书，内书“农民农艺师”。今年66岁的老杜种了一辈子地，去年获评新型职业农民中级职称。

　　2020年，在东营市试点两年的基础上，山东省全面推开新型职业农民职称评定制度，打破学历、论文、科研成果等条框限制，重点考察技术水平、经济社会效益和示范带动作用，种植多少粮食、饲养多少畜禽等都可以作为评定依据。3年来，一批“田秀才”“土专家”脱颖而出，1.8万人获得基层高级职称，2万名乡镇专业技术人员获得中高级职称，杜高古就是其中之一。

　　山东不仅分批次组织取得职称的农民进入大专院校和培训机构学习，而且在申报涉农项目、涉农资金、平台建设、人才奖励评定中予以倾斜。

　　3年来，山东还遴选了农业农村领域泰山学者46名、泰山产业领军人才71名，不断提升“三农”科技含金量。目前，山东主要农作物良种覆盖率超过98%、农业科技进步贡献率超过65%、综合机械化率达89%。

　　拓宽思路，提升规模化经营水平

　　“现在种地比以前容易多喽！”济南市章丘区黄河街道唐王村村民张宝江感慨。

　　2018年，黄河街道通过党支部领办合作社，实行全方位土地托管，统一采购农资、统一机械化运作，通过规模化运作大大节约了成本。2020年，张宝江每亩地平均比之前多收入400元。如今，他一到闲暇时间还能打零工挣钱，“路子越来越宽哩！”

　　为解决群众外出打工无人种地、耕地分散、效益低下等问题，山东探索出土地托管服务、党组织领办合作社、农科“三联三化”引领等新路子，农业社会化服务体系不断完善，农业适度规模经营发展迅速。

　　目前，山东家庭农场达到8.28万家，农民合作社22.41万家，土地流转面积达到3890.4万亩，占家庭承包经营面积的42.3%。

　　创新机制，破解涉农主体融资难

　　大山里昔日的贫困村，成功变身网红打卡地。在泰安市岱岳区东西门村，一间云朵状的书房“浮”在山顶，许多游客慕名而来，寂静的山村变得热闹起来。不止一个东西门村，行走泰山西麓九女峰山区，19个行政村串珠成链，乡村旅游“一村一品”“一村一韵”，如火如荼。

　　绿水青山变成金山银山，建设的钱从哪里来？“政府资金投入基础设施建设，国有资本导入产业，民营资本竞逐项目。”鲁商九女峰（泰安）乡村振兴有限公司董事长于在武说，九女峰片区目前已引入扶贫资金、国家农村综合性试点试验改革资金等各类项目资金，做到“多个渠道进水、一个龙头出水”。

　　为解决涉农资金多头管理、使用分散等问题，山东创新性地把涉农资金全部纳入乡村振兴“资金池”，进行集中统一管理、统筹安排使用。山东省财政厅厅长刘兴云说，3年来，山东不断健全涉农资金整合长效机制，“握指成拳”提高涉农资金规模效益；研究土地出让收入优先支持乡村振兴政策；完善农业信贷担保体系，破解涉农主体融资难题。

　　2020年，山东省级安排乡村振兴战略资金655亿元，纳入统筹整合范围460亿元。去年，全省第一产业固定资产投资同比增长43.6%，远高于全国平均水平。

　　齐鲁大地乡村振兴澎湃新动能，人气更旺了，土地更肥了，更好的日子还在后头。

　　《 人民日报 》（ 2021年03月09日 06 版）

(责编：李源、初梓瑞)

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