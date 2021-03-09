人民网北京3月9日电 （赵竹青）日前，商务部印发《关于组织开展好2021年消费促进活动的通知》（以下简称《通知》），对各地商务主管部门推进常态化促消费活动作出全面系统部署。

《通知》指出，要立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，在严格抓好疫情防控和落实安全生产的基础上，形成消费促进活动的常态化运行机制，统筹开展多领域、多层次、多元化的促消费活动，为促进形成强大国内市场、发挥消费基础性作用、畅通国内国际双循环、更好满足人民美好生活需求提供有力支撑。

《通知》强调，要围绕“提升传统消费，培育新型消费，全面促进消费”的主题，打造消费促进新平台。一是把握四季消费特点、培育节庆假日消费热点、释放夜间周末周边消费潜力，因地制宜、贯通全年促消费；二是结合商务重点工作，汇聚内外贸、产供销、上下游各类资源，商旅文体、吃住行娱多元融合促消费；三是强化线上线下合作，引入新技术、新平台、新场景、新业态，创新模式促消费；四是加强城乡互动、区域协同、内外联动，涵盖全域促消费。

《通知》要求，提高政治站位，从全面促进消费、坚定实施扩大内需战略高度，谋划部署全年促消费活动，加强组织领导、形成工作合力、确保防疫安全、强化宣传报道、做好活动总结，确保各项活动顺利开展，取得实效。

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