嫦娥四号巡视路径图。图片来源：中国探月工程微信公众号

人民网北京3月9日电 （赵竹青）据国家航天局探月与航天工程中心消息，3月8日，嫦娥四号着陆器和“玉兔二号”月球车完成唤醒设置，迎来了第28月昼。至此，嫦娥四号已在月球背面顺利工作795个地球日。

据介绍，目前，月球车位于嫦娥四号着陆点西北方向，距离着陆点直线距离约429米。在第28月昼期间，月球车计划向玄武岩方向（距离目前巡视器约1.2km，位于东经177.5389°，南纬45.4119°附近）前进，该位置位于当前探测点西北方向上。

在第28月昼期间，月球车将完成以下探测任务：全景相机至少环拍探测1次，预计接近月午探测；红外成像光谱仪至少探测2次、1次定标；在红外成像光谱仪开展探测的同时，同步开展中性原子探测仪的探测；行驶过程中测月雷达同步探测。

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