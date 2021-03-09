人民网北京3月9日电 （许维娜）今年2月，住房和城乡建设部办公厅发布《关于同意开展智能建造试点的函》，碧桂园开发的佛山顺德凤桐花园项目被列为全国7个试点项目之一。据了解，这是博智林建筑机器人首个商业应用项目，也是目前国内真正引入建筑机器人且批量应用于工程建造过程的试点项目。

中国科学院院士、清华大学人工智能研究院院长张钹教授表示：“碧桂园集团在近三年时间里，针对BIM、装配式建筑和建筑机器人领域投入了大量的研发资源和人才，目前已经交付了大批量的机器人，已走在行业前列。”

已开展建筑机器人应用的多项试点

凤桐花园项目位于佛山顺德机器人谷，总建筑面积13余万平方米，项目以BIM数字化技术为基础，整体应用了包括建筑机器人及智能施工设备、新型建筑工业化在内的智能建造体系。

2020年9月25日，首批9款43台建筑机器人在凤桐花园项目举行交接仪式，以建筑机器人为核心的人机协同作业施工体系在一线投入使用。截至目前，该项目已开展了建筑机器人应用的多项试点，包括完成机器人参与示范区建造、建立机器人调度中心、跑通修整类机器人施工模式等。

地坪研磨机器人作业中。

在项目智慧指挥中心，工作人员面对大屏幕点击鼠标，项目的工程细节都能以平面或三维视图来直观呈现，并能远程监控任一项目工地上建筑机器人的实时状态，远程对机器人下发工单。

据了解，凤桐花园项目机器人依据产品线划分，按项目全周期施工进行穿插，包括混凝土施工机器人、修整类机器人、装修类机器人、辅助类机器人等。

腻子打磨机器人在施工中。

人民网财经还了解到，楼层清洁机器人行进在专用通道，清理施工现场的小石块与灰尘，所过之处清洁如新；地坪研磨机器人启动自主工作，遇见柱子能自动调整避障；在建筑主体内，施工者是手捧操作面板的产业工人，以及在他们身边的各类建筑机器人。

截至今年2月，博智林已有18款机器人在佛山顺德机器人谷首开区和凤桐花园等超过15个项目中开展试点应用，累计应用施工面积达到80万㎡。据介绍，目前，博智林在研建筑机器人及智能产品近50款，已递交专利有效申请3042项，已获专利授权984项。

目前该公司已形成混凝土施工、混凝土修整、砌砖抹灰、内墙装饰等12个建筑机器人产品线，其中绝大多数机器人可同时适用于现浇混凝土工艺与装配式建筑施工。

外墙喷涂机器人在作业。

借助科技力量赋能更多行业

建筑业是我国国民经济的重要支柱产业，2019年我国全社会建筑业实现增加值70904亿元，占国内生产总值的7.16%，有力支撑了国民经济持续健康发展，但目前还仍无法从根本上解决施工安全问题，行业“招工难”“用工荒”现象也时有发生。

对此，碧桂园董事会主席杨国强认为，随着科学技术的发展，智能建造与建筑工业化协同发展代表了建筑业高质量发展方向，可以有效提高建造过程的安全性以及建筑的经济性、可靠性。

博智林助理总裁王克成表示，大部分建筑机器人就是为了解决行业痛点而诞生的。例如：地坪研磨机器人可以解决现有的作业模式研磨扬尘大、施工现场环境恶劣等问题；外墙喷涂机器人降低了高空作业坠落的安全隐患；室内喷涂机器人也让施工人员的健康问题得到了缓解……

智能随动式布料机在作业。

“数字化转型是推动建筑产业高质量发展的重要途径，从‘中国建造’走向‘中国智造’是我国建筑业发展的大势所趋。”中国建筑业协会副会长刘锦章表示。

《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》明确指出，到2025年我国智能建造与建筑工业化协同发展的政策体系和产业体系基本建立，要推动形成一批智能建造龙头企业，引领并带动广大中小企业向智能建造转型升级，打造“中国建造”升级版。到2035年，“中国建造”核心竞争力世界领先，建筑工业化全面实现，迈入智能建造世界强国行列。

(责编：李源、高雷)