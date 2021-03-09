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剧集综艺随心看 中国移动助力乐享5G新生活

2021年03月09日12:25 | 来源：中国网
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原标题：剧集综艺随心看 中国移动助力乐享5G新生活

　　5G是千行百业的5G，将会加快行业智能化转型，驱动新一轮的增长。中国移动提出建设5G精品专网、构建核心能力平台、推进产业深度融合等三项举措，网络、平台、生态各个方面赋能行业，共筑智慧生活新未来。

　　5G具有超大带宽、超低时延、广泛覆盖三大特点，当前以5G为代表的信息技术正在迅猛发展，不仅方便人与人、人与物、物与物的连接沟通，而且正在融入千行百业，将会引领第四次工业革命，带来经济发展、技术应用、商业竞争和大众消费四个范式变迁。

　　而5G在我们日常生活中，带来最大变化的就是互联网线上内容的丰富，追剧、看综艺是不少人喜闻乐见的生活方式，伴随近期自制剧、自制综艺在制作水准和内容上的大幅提高，大家更愿意用这种轻松的方式度过假期、休闲时光，许多热门电视剧、综艺的内容也成为大家茶余饭后的谈资。

　　为了让大家追剧无负担、看综艺更过瘾，中国移动推出随心看会员专区。用专属流量＋视频会员的方式让大家好剧抢先看、看剧免流量。腾讯、爱奇艺、优酷、哔哩哔哩、QQ音乐、酷我音乐、酷狗音乐、喜马拉雅、咪咕阅读、咪咕音乐、咪咕视频、芒果TV、网易云音乐等多款APP会员权益随心选、流量随心享、会员月月领。多种套餐方式选择，着实痛快！详情请查询10086随心看会员专区。

　　随着5G通讯更加广泛地应用，中国移动也会将服务不断完善，充分发挥5G网络建设主导者、5G融入百业推动者、5G服务大众先行者作用，加快打造5G精品网络，丰富5G应用场景，创新5G商业模式，拓展信息消费新业态新模式，为推动经济社会数字化转型，助力经济社会高质量发展贡献更大力量，带给用户更加丰富的体验，享受5G新生活。

(责编：赵超、吕骞)

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