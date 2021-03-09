人民网北京3月9日电 （杨曦）国家统计局明日即将公布2021年2月份居民消费价格指数（CPI）月度报告和工业生产者价格指数（PPI）月度报告。近日，多家机构发布宏观研究报告，对2月份CPI、PPI进行了预测。

机构预测的平均值显示，2月份CPI同比或下降0.4%，PPI同比或上涨1.4%。

CPI同比或进一步下降 仍为负值

图一 十五家机构预测2月份CPI同比涨跌幅

数据来源：Wind资讯 人民网杨曦制图

据Wind资讯数据显示，十五家机构对2月份CPI的平均预测值为同比下降0.4%。其中，华泰证券、兴业证券预计2月份CPI与去年同期持平，均给出0%的最高预测值；上海证券预测值最低，预测2月份CPI同比下降1.9%。

海通证券发布的研报分析，2月以来猪肉、鸡蛋等价格明显回落，蔬菜价格前期显著回升，但是近期呈现下滑趋势。非食品方面，尽管春节电影票房创下新高，但是多地旅游收入不及疫情前的正常水平。2月，整体消费短期偏离了去年底的复苏通道，因此预计2月CPI同比下降0.7%。

对于环比变动情况，兴业证券发布的研报认为，2月CPI环比可能弱于1月。从往年情况来看，春节日期对1-2月CPI环比有比较明显的影响，如果春节日期在1月，1月CPI环比会强于2月；如果春节日期在2月，2月CPI环比会强一些。但今年，可能部分由于“就地过年”影响，2月CPI环比可能比1月要弱。高频数据来看，2月猪肉价格相对1月份有比较明显的下跌。

交通银行的研报认为，2月初以来食品价格整体上涨，春节需求带动食用农产品价格上升。牛肉和羊肉价格上涨明显，但猪肉供给增加促进了价格环比下降，导致食品价格上升幅度不如往年同期。2 月翘尾因素为-2%，比 1 月份进一步下降 0.8 个百分点。预计 2 月 CPI 环比上涨，同比下降0.2%。

PPI同比、环比或继续回升

图二 十五家机构预测2月份PPI同比涨跌幅

数据来源：Wind资讯 人民网杨曦制图

据Wind资讯数据显示，十五家机构对2月份PPI的平均预测值为1.4%。其中，中信证券、华泰证券预测2月份PPI同比上涨2%，为最高预测值；国信证券的预测值最低，为上涨0.6%。

海通证券的研报分析，2月以来，受春节期间开工不足的影响，钢铁、水泥、玻璃等价格普遍回落，但是原油价格持续回升。此外，今年春节返乡过年规模大幅下滑，节后返工速度较往年同期可能加快，生产则有望更快恢复，带动PPI继续走高。预计2021年2月PPI同比继续回升至1.1%。

环比方面，兴业证券的研报分析，2月原油、铜等大宗品价格很多都明显上涨，或带动PPI环比继续偏强，在基数因素以及新涨价因素的共同推动下，PPI同比可能明显回升。

国泰君安的研报预计，2月PPI同比涨幅为1.5%。研报分析，从2月PMI数据看，两大价格指数继续高位运行，但涨跌互现，预计PPI环比仍维持较高水平。2月份，在倡导就地过年政策下，制造业活动强于往年同期。展望未来，低基数因素驱动PPI同比继续直线回升，预计5月份达到全年高点。

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