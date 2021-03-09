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全国人大代表刘峰：银行函证区块链服务平台核心优势明显

2021年03月09日15:44 | 来源：新华网
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原标题：全国人大代表刘峰：银行函证区块链服务平台核心优势明显

近年来，金融科技发展日新月异，为解决银行函证的难题提供了新的思路和契机。近日，全国人大代表、中国银行业协会秘书长刘峰表示，传统纸质函证因效率低、安全性差、造假成本低等缺点已无法满足发展需要，目前，电子函证已被国际市场普遍采用，国内部分商业银行也积极开展了试点工作，积累了宝贵的经验。2020年12月份，中国银行业协会发布的银行函证区块链服务平台，带来了良好社会反响，核心优势明显。

2020年8月，财政部、银保监会联合印发了《关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》，明确要求由中国注册会计师协会、中国银行业协会研究推动函证数字化建设工作。为加快推进银行函证数字化建设，中银协携手中注协搭建了银行函证区块链服务平台（简称BPBC）。该平台充分借助了金融科技力量，以区块链技术为底层技术，通过标准化接口与商业银行及会计师事务所进行系统对接，线上完成银行函证的制作、授权、发送、回函等工作的技术平台，将银行函证由传统线下手工纸质操作方式转变为线上方式，通过数字化简化函证处理流程，可以加快函证处理效率，有效解决传统纸质函证模式的多种弊端。

刘峰称，未来该平台将在四个方面发挥作用：一是有助于维护市场经济秩序，加强防范金融风险；二是有助于商业银行加强内部控制，降低操作风险、技术风险及声誉风险；三是有助于提升审计工作质量，加快会计信息化工作建设；四是有助于降低企业制度性交易成本，提高企业会计信息质量。

刘峰还表示，银行函证区块链服务平台有三方面核心优势：一是在目标定位方面。平台改变了线下分散函证回函模式，改为线上集中办理，可实现线上完成银行函证的申请、授权、发送、回函等全流程，加快函证处理效率，有效解决传统纸质函证模式的多种弊端，减少会计师事务所、银行、被审计单位等关联方的人工介入程度，增强风险管控，降低数据错漏和舞弊风险。二是在安全保障方面。平台只保留函证传输过程信息，不保留函证数据信息，注重信息的隔离与保密，确保银行及事务所数据安全。平台拥有金融级安全防护环境，可实现7*24小时全天候系统安全运行。三是在技术支撑方面。平台选择工银玺链作为底层区块链技术，工银玺链不仅技术优势显著，而且拥有完全自主知识产权，已通过工信部可信区块链权威认证，并已有多个成熟应用项目。

(责编：罗知之、吕骞)

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