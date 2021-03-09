人民网北京3月9日电 （记者李彤）白沙黎族自治县（以下简称“白沙县”），位于海南岛中部偏西，这里有着白沙起义遗址、琼崖纵队遗址等红色文化资源；这里也是黎、苗等少数民族聚居的山区、国家级贫困县，基础设施薄弱、发展条件受限、脱贫任务重。

从2017年12月被列为海南省的深度贫困县，到2020年2月脱贫摘帽，白沙县除了自身脱贫攻坚的努力外，还充分借助社会力量的帮扶，拓展产业、发展教育、吸纳金融资源，不断探索稳定脱贫奔小康的新路径。

2018年，广发证券与白沙结对帮扶，向白沙倾注了人力、物力、财力、智力，运用多种模式对白沙县进行立体化帮扶。立体化帮扶的背后，是广发证券在8年的扶贫工作中，逐渐探索成型的乡村致富金融密码——发挥金融行业的专业优势，设计市场化的产业项目体制机制，实现贫困地区的自我造血、自我发展。

广发证券党委书记、董事长孙树明表示，广发证券要讲政治、顾大局、守规矩，做勇于承担社会责任的投资银行。承担社会责任，就是要全力以赴做好精准扶贫工作，为打赢精准扶贫攻坚战、为全面建成小康社会贡献力量。

发挥专业优势，引入资源推动产业发展

村民们学习五指毛桃的种植。受访者供图

“没有调查就没有发言权。”刚被广发证券返聘为海南扶贫工作负责人的吴子魁，马不停蹄地投入到白沙县的调研考察当中。这位内退不久的广发证券海南分公司负责人，希望为脱贫攻坚发挥出更多余热。

在县政府办和扶贫办人员的带领下，吴子魁跑遍了白沙县经济较为落后的村委会。

为了更好地对症下药，吴子魁邀请了多位农业专家一起调研。经过一圈调研，他发现经济落后的村子都有共同的特点：一是以橡胶为主的林地多，耕地少；二是留守青壮年少。走过橡胶林时，他们发现一大片林下空地被荒废，而这片空地很适合种植五指毛桃等林下药材。这便有了产业扶贫的方向，为白沙县选择种植林下作物——五指毛桃。

广发证券监事长张少华听到吴子魁的汇报后，马上意识到这是一个具有广阔前景和实际效果的产业扶贫项目，当即决定要全力以赴将项目落地。但项目怎么设计，怎么把好事办好，是一项专业程度极高的工作。

广发证券扶贫办公室主任程怀远和副主任李晓武，这一对扶贫工作的最佳拍档，已经在扶贫战线上共同奋斗了近十年。为了五指毛桃种植项目，他们多次前往白沙，反复调研，与当地政府和企业沟通谈判，力求构建科学合理、兼具激励性和约束力的项目机制。

“这个项目的特点是，运用证券专业思维，以金融产品的思路，建立扶贫的长效机制、约束机制和保障机制。”程怀远说。

但从2018年末实地调研，到2019年8月种下第一颗苗，项目“好事多磨”。

五指毛桃不是“桃”，是岭南中药材。由于缺少种植经验，最初很多人以为五指毛桃是“长在五指山的桃子”，后来听说是长在地里的根茎，又说“当柴火烧的不值钱”。项目还未成型就遭到冷遇，几欲中断。

白沙县第一个对五指毛桃感兴趣的人，是省政府办公厅驻白沙县对俄村第一书记陈红军。对俄村以传统橡胶种植为主，但近些年橡胶市场价格剧烈波动，给村里产业发展蒙上了一层阴影，这可愁坏了陈红军。

产业发展，知易行难。“我们带着村民挖五指毛桃回来煲汤品尝，去市场调研药材价格，划出试验田试种。”陈红军说。

由于之前缺乏五指毛桃种植技术，村民需要获得专业的种植指导。广发证券想到了之前的合作伙伴海南正生堂健康产业集团（下称：海南正生堂）。作为广发证券在海南的重要伙伴，海南正生堂董事长欧一忠对这个项目非常支持，他在吴子魁的牵线下参与了对俄村项目的调研与实施。目前，项目由海南正生堂负责具体实施、日常管理及产品销售，并引导贫困户自行种植五指毛桃；同时，海南正生堂供应种苗和技术跟踪，对合格产品保价收购。

作为社会化扶贫力量，广发证券联合子公司广发基金、易方达基金共同向对俄村捐赠扶贫资金500万元，海南正生堂配套捐赠167万元。这使得五指毛桃项目一共投入667万元，成为在海南白沙县城一个大项目。

2019年9月和2020年9月，项目两次分红累计108.8万元。除此之外，项目累计雇用贫困户3500多人次，每次劳务收入100元/人，为贫困户累积创造劳务收入超过35万元。今年年底，项目将迎来第一次采收，预计每亩产量3000斤，以目前5元/斤计算，每亩产值15000元，项目总产值1800万元（粗加工），深加工产值更可达4000万元。这个项目的成功，让村民真切感受到产业发展带来的红利。

金融扶贫来助力 抗种植风险锁定市场收益

图为五指毛桃种植分红现场。受访者供图

特色产业种得出，还要稳得住，保障稳定脱贫不返贫。贫困地区在市场竞争中处于弱势地位，很难应对产业链的全部风险。作为专业的金融机构，广发证券一直在探索，如何运用专业化的金融工具为白沙县分散产业链后端的风险。

白沙县天然橡胶资源丰富，而天然橡胶正是期货市场中最活跃的品种之一。广发证券希望利用全资子公司广发期货在期货市场金融工具对冲风险方面的优势，在白沙县实施天然橡胶“保险+期货”项目。为此，吴子魁又推动公司扶贫办、海南分公司、广发期货、当地政府部门、合作单位等共同促成项目。

让农户掏腰包上保险，并不是件容易事。但市场是最好的老师，一旦感受到了扎扎实实的保障，农户对保险的接受速度很快。陈红军说，“保险+期货”保障了农作物不受天灾影响，锁定了市场价格赚得到收益。

2020年，广发期货与上海期货交易所、中国人民保险公司（下称人保）联手推出了天然橡胶“保险+期货”海南白沙试点项目，帮扶白沙县23565户（其中建档立卡贫困户10666户）橡胶种植户，为1000吨橡胶实现保值。

受疫情影响，天然橡胶的价格在2020年一季度持续走低，从每吨13000元下跌至3月底的9300元，胶农担心收入大幅缩水。二季度开始，受供给压制需求上升的影响，天然橡胶的价格一路上涨，到10月接近每吨16000元，胶农认为天然橡胶的价格要突破2万元。

广发期货和人保白沙支公司在开展“保险+期货”的过程中，经常需要与胶农沟通后续价格走势。广发期货和人保白沙支公司预计后续价格上升空间有限，从保护胶农收入的角度出发，建议以目前价格锁定收益。经过一轮艰难的思想工作，胶农比较认可金融机构的判断建议。最终广发期货和人保白沙支公司于2020年11月一次性入场建仓，利用“欧式看跌期权”对1000吨天然橡胶进行价格保护，最终实现赔付805000元。

“从业务模式看，项目通过看跌期权保护农户收割天然橡胶的收入，通过看涨期权保护天然橡胶企业收购天然橡胶的成本，通过溢价售胶方式，最终保障农户的销售收入。”广发期货旗下子公司广发商贸总经理周一峰对人民网表示，“金融扶贫不是简单给钱，而是要发掘当地的金融需求。”

经过充分调研和走访，广发证券运用“保险+期货”的金融扶贫方式，保障胶农、胶企的收入，促进产业稳定发展，通过建设五指毛桃种植示范园，打造对俄村南药产业链，推动形成新的支柱产业。

“广发励志班”孕希望 在根本上摆脱贫困

在白沙，让贫困户看到希望的，不仅是一天天长高的农作物，也不单是“期货+保险”的新保障政策，更是下一代人摆脱贫困的就业出路。“把贫困地区孩子培养出来，才是根本的扶贫之策”，吴子魁对这点坚信不疑。

授人以鱼不如授人以渔，想要真正脱贫和稳定脱贫，就要从下一代抓起。学以致用、就业无忧，教育扶贫一直是广发证券的重点工作。

“广发励志班”是广发证券为帮扶白沙、临高和五指山三个国家级贫困县建立的助学计划，后来扩大到海南全省范围。

“广发励志班”捐赠仪式。受访者供图

吴子魁介绍说：“助学项目的资助方向是医护和健康管理专业，这是广发证券基于对海南岛的国际化医疗服务定位，以及未来社会发展趋势，确定的帮扶方向。”

基于广发证券在当地长期建立的资源，广发证券扶贫办找到了海南健康管理职业技术学院和海南省第二卫生学校，开设“广发励志班”。励志班的学生由广发证券出资支持学费或书本费、住宿费、生活费等，由海南健康管理职业技术学院、海南省第二卫生学校负责培养。

“请允许我代表受资助的全体学生，向广发证券表达诚挚敬意！” “我们努力学习，积极参与志愿者等活动，来帮助更多需要帮助的人”……这是一封“广发励志班”受助学生符庆庆，在学期末代表全班同学写给广发证券的感谢信。字里行间对施助人的感激和对自己未来生活的憧憬，溢于言表。

“2019年8月，我以文化课第一名的成绩，被海南健康管理职业技术学院健康管理专业录取。但家里环境不好，父母年迈、弟弟年幼，一度有放弃读书的念头。广发励志班的出现，助我圆了学业梦，成功考上大学。”符庆庆还是难掩当时的激动。

学院负责人说，“广发励志班”项目有效解决了贫困学生入学费用的问题，提升了贫困学生的知识与技能。在学生毕业后，广发证券和学校帮助联系用工企业，为贫困学生提供就业机会，更好地反哺贫困家庭、实现教育扶贫。“广发励志班”已资助125位大专、中专学生，目前在读学生113人，有12位同学已成功毕业走上医护岗位。

白沙县是我国广袤乡土大地上，打赢脱贫攻坚战的一个生动缩影；广发证券是社会化大扶贫格局，特别是证券行业扶贫的一个鲜活代表。站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，广发证券带着梦想再出发，继续为乡村振兴添砖加瓦。

(责编：王连香、高雷)