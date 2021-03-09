中俄两国签署合作建设国际月球科研站谅解备忘录。 国家航天局 张高翔摄

人民网北京3月9日电 （赵竹青）据国家航天局消息，3月9日，经两国政府批准，中国国家航天局局长张克俭与俄罗斯国家航天集团公司总经理罗戈津通过视频会议签署《中华人民共和国政府和俄罗斯联邦政府关于合作建设国际月球科研站的谅解备忘录》。中国国家航天局与俄罗斯国家航天集团公司将秉持“共商、共建、共享”原则，推动国际月球科研站广泛合作，面向所有感兴趣的国家和国际伙伴开放，加强科学研究交流，推进全人类和平探索利用太空。

国际月球科研站是在月球表面或月球轨道上建设可进行月球自身探索和利用、月基观测、基础科学实验和技术验证等多学科多目标科研活动，长期自主运行的综合性科学实验基地。

在建造国际月球科研站项目的框架内，中俄两国利用在空间科学、研发和使用空间设备和空间技术方面积累的经验，将共同制定建造国际月球科研站的路线图，并在建造国际月球科研站项目的规划、论证、设计、研制、实施和运营等方面开展紧密协作，包括向国际宇航界开展项目推介。

中俄两国一直致力于在空间技术、空间科学、空间应用领域开展合作，先后签署了《中华人民共和国国家航天局与俄罗斯联邦国家航天集团公司关于协同实施“嫦娥七号”月球极地探测任务和“月球-资源-1”轨道器任务合作协定》《中华人民共和国国家航天局与俄罗斯联邦国家航天集团公司关于建立联合月球与深空探测数据中心的合作协定》等协定，积极推动月球及深空探测领域的合作。

中俄两国签署合作建设国际月球科研站谅解备忘录。 国家航天局 张高翔摄

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