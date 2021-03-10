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管好用好“全民财富” 国资委建立央企责任约谈机制

2021年03月10日01:07 | 来源：新华网
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　　新华社北京3月9日电（记者王希）为指导督促中央企业加强国有资产监管，有效防范化解重大风险，推动做强做优做大国有资本和国有企业，国务院国资委近日制定出台监管新规，将建立中央企业责任约谈工作机制。

　　根据国资委日前印发的《国资监管责任约谈工作规则》，国资委将针对中央企业发生的重大问题、资产损失或风险隐患以及其他造成或可能造成严重不良后果的重大事项，及时开展责任约谈工作，提出监管意见，提示责任风险，督促指导企业采取有效措施，挽回资产损失，消除不良影响，发挥以追责促追损、促发展的作用。

　　工作规则要求中央企业强化主体责任，自觉接受和配合约谈工作，认真做好整改落实。工作规则明确，国资委把责任约谈中反映的中央企业存在的重大问题风险、整改措施及成效、责任追究情况等，作为被约谈中央企业负责人年度经营业绩考核、企业领导班子和领导人员综合考核评价等重要参考。

　　国有资产是人民的共同财富，必须守护好、防流失。近年来，国资委先后制定出台《国资监管提示函工作规则》和《国资监管通报工作规则》等政策文件，不断完善业务监督、综合监督、责任追究“三位一体”国有资产出资人监督机制。

　　业内认为，责任约谈与提示函、通报工作规则等形成统一机制，将推动国资监管进一步融入中央企业日常运营，不仅对加快形成全面覆盖、分工明确、协同配合、制约有力的国资监管体系具有重要意义，也将助力相关企业进一步提高依法经营和合规管理水平，夯实高质量发展基础。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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