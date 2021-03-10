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我科学家“跨国”选育出4个玉米新品种

2021年03月10日05:20 | 来源：科技日报
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“该新品种高抗印度尼西亚主要病害‘玉米霜霉病’，在印尼国家审定试验中，平均产量折合亩产793.34公斤，比第1对照品种Bisi18（印尼主推品种）平均增产8.28%，比第2对照品种P36（最新审定的跨国公司品种）平均增产7.31%，居所有参试品种第一位。”这是中国科学家在印度尼西亚开展“本土化”育种选育的IDCHN07交出的成绩单。“IDCHN0”的名字，包含了印尼（INDONISIA）和中国（CHINA）元素，寓意两国政府支持国际科技合作。

科技日报记者从山东省农科院了解到，近日，经印尼国家玉米品种审定专家委员会审查同意，来自中国的山东省农科院玉米研究所联合多家单位在印尼开展的“本土化”育种选育的IDCHN04、IDCHN07、IDCHN09和IDCHN10共计4个玉米新品种一举通过印尼国家审定。据了解，4个品种一次性通过审定，我国科技“走出去”结出他国“本土化”硕果，是我国农业科技专家在国外“本土化”育种的新突破。

在当地高产高效试验中，经印尼专家测产验收折合亩产最高达到914.51公斤，平均产量折合亩产890公斤。测产验收专家组一致认为，品种与技术集成试验实现了多项突破，增产增效显著，可进一步扩大试验示范规模，为印尼农业生产提供更有力的支撑。同时，在印尼多个地区开展大面积试验示范，新品种深得当地政府、农业技术部门、科研院所和农民的认可与评价。

玉米是我国和印尼的主要粮食作物，双方开展玉米联合研发具有“支撑社会民生、保障粮食安全和实践科技外交”的战略意义。同时，玉米是印尼第二大粮食作物，随着玉米需求量急剧增加，印尼政府提出了“玉米自给计划”予以优先发展。

本次审定品种，由两国专家在印尼历时十余年选育而成，这为印尼玉米生产发展及农业科技创新产生了重要影响，切实践行了“一带一路”倡议。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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