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2021年上海安排重大项目166项 年度计划投资1730亿元达到近年来最高水平

2021年03月10日05:27 | 来源：东方网
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东方网3月9日消息：今天下午，记者从2021年上海市重大工程建设推进会获悉，2021年全市共安排市重大工程正式项目166项，年度计划投资1730亿元，达到近年来最高水平。

会上，市发改委通报了2021年市重大工程建设项目安排，市住建委通报了2020年市重大工程建设情况并对2021年工作作了详细部署，市交通委、闵行区政府、上海建工集团等单位作了交流发言。

2020年，市重大工程建设任务全面完成，全年完成投资1708亿元，创历史新高；实现新开工40项，超计划完成16项；基本建成19项，超计划完成8项。圆满完成全年各项目标和任务。

2021年，全市共安排市重大工程正式项目166项，年度计划投资1730亿元，达到近年来最高水平。其中计划年内新开工项目18项，建成项目20项，安排预备项目47项。主要聚焦长三角示范区、临港、虹桥、张江等重点区域，加快推进科创产业和重大基础设施等重要领域项目建设，积极推进一批生态廊道和垃圾污水处置、文化体育教育卫生、城市安全和补短板等项目建设。

会议要求，要聚焦重点任务，进一步加大重大工程推进力度；要坚持问题导向，优化工作机制，要抓好项目储备，抓紧开展前期工作；要狠抓重大工程质量，坚守安全底线，加强文明施工和工程现场管理；要进一步完善工作机制，提供统筹协同推进的力度，确保全面完成今年重大工程建设各项任务。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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