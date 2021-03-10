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我国基本医保参保覆盖面稳定在95%以上

2021年03月10日06:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京3月9日电  （记者李红梅）国家医保局近日发布的《2020年医疗保障事业发展统计快报》显示，截至2020年底，全口径基本医疗保险参保人数达13.6亿人，参保覆盖面稳定在95%以上。

　　其中参加职工基本医疗保险人数3.4亿人，比上年同期增加1498万人，增幅4.6%。参加城乡居民基本医疗保险人数10.17亿人，比上年减少806万人，降幅0.8%。全年生育保险参保人数2.35亿人，比上年底增加2129万人，增幅9.9%。

　　全年基本医疗保险基金（含生育保险）总收入、总支出分别为2.46万亿元、2.09万亿元，年末基本医疗保险（含生育保险）累计结存3.14万亿元。

　　为减轻企业负担，支持复工复产，阶段性减半征收职工医保单位缴费，2—7月份为975万家参保单位累计减征1649亿元，其中为企业减征超1500亿元。各地医保部门向新冠肺炎患者定点收治机构预拨专项资金194亿元，全年累计结算新冠肺炎患者医疗费用28.4亿元，其中，医保基金支付16.3亿元。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月10日 02 版）
(责编：赵欣悦、杨光宇)

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