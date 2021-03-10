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防城港 做好“老新特”三篇文章 构建“海边山”现代产业体系

2021年03月10日06:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　近年来，广西防城港市深入贯彻党中央赋予广西的“三大定位”新使命和“五个扎实”新要求，立足海、边、山优势，努力构建“海边山”现代产业体系，加快打造“一带一路”有机衔接的南向门户城市和国内国际双循环重要节点城市，经济社会发展取得显著成效，多项主要经济指标增幅或总量位居广西前列。

　　综合经济实力显著增强。“十三五”时期，防城港市地区生产总值年均增长6.7%；农林牧渔业总产值年均增长4.9%；规模以上工业总产值年均增长9.9%；固定资产投资年均增长8.3%；外贸进出口额年均增长11.7%。经济结构进一步优化，以金属新材料为重点的制造业增加值占GDP比重达31.3%，第三产业增加值占比提高0.9个百分点。地区生产总值、城镇和农村居民可支配收入3项小康重点指标均提前实现翻番目标。

　　产业经济增长较快。临港工业不断壮大，中铝、金川、广钢、中广核、中粮等一批大型企业纷纷落户，形成钢铁、有色金属、能源化工、粮油等一批支柱产业。农业稳定发展，乡村振兴和农业供给侧结构性改革扎实推进，海洋渔业生产总值占大农业总产值一半以上。现代服务业快速发展，旅游业连续多年增长超20%，实现东盟海产品冷链公铁海联运，东湾物流园入选西部陆海新通道重点培育物流园区，东兴跨境电子商务发展指数进入全国县域20强、西部第一。跨境金融业蓬勃发展，开创了人民币对越南盾直接报价兑换的“东兴模式”。

　　开放合作呈现新局面。港口物流实现逆势增长，2020年，港口货物吞吐量累计完成12182万吨，同比增长20.13%；集装箱吞吐量累计完成60.11万标箱，同比增长42.77%，是全国唯一保持两位数增长的沿海主要港口，增速位居全国第一。坚定不移把防城港国际医学开放试验区、东兴试验区、边境旅游试验区等国家级平台做优做强。2020年，共组织集中签约、开竣工医学创新类项目28个，总投资645.3亿元。加快建设总投资超4600亿元的50多个文旅项目。深度融入西部陆海新通道、北钦防一体化，防东铁路、防城港机场、南宁经上思至防城港高速公路以及一批20—30万吨级泊位加快推进。东兴口岸扩大开放通过国家验收，峒中口岸升级为国家一类口岸。区域合作有序推进，落实广西“南向、北联、东融、西合”开放发展部署。

　　改革热度不断跃升。发展动力活力不断增强，全社会研发投入占GDP比重在全区排名第三，“十三五”时期，全市高新技术企业增长283%，科技型中小企业106家，建成两家院士工作站，国家级科技企业孵化器实现零的突破。多项改革创新举措取得实效，圆满完成构建开放型经济新体制综合试点试验，实施34证合一，启动全国首个设区市“证照分离”改革试点、沿边金融改革。

　　民生福祉持续增进。脱贫攻坚任务取得全面胜利，民生重点领域年均支出约100.99亿元。教育和卫生事业取得突破性进展，建成自治区级多元普惠性幼儿园175所，一批中小学校建成使用。成功创建三甲综合医院。污染防治攻坚成效明显，环境空气优良率保持在90%以上，位居广西前列。城乡面貌日新月异，全市建成区面积比2015年增加33%，城镇化率位居全区前列。

　　“十四五”时期，防城港市将全面落实中央决策部署，按照自治区要求，深入贯彻新发展理念，充分利用沿海沿边区位资源优势，积极发挥国际医学开放试验区等平台作用，统筹做好传统产业、新兴产业、特色产业“老新特”三篇文章，加快构建“海边山”现代产业体系，推动高质量发展。

　　数据来源：中共防城港市委宣传部


　　《 人民日报 》（ 2021年03月10日 17 版）
(责编：赵欣悦、杨光宇)

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