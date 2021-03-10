本报记者 彭训文

在浙江省湖州市德清县阜溪街道龙胜村的水木莫干山都市农业园区内，工人正在智能温室采摘西红柿。

谢尚国摄（人民图片）

在江西省南昌县蒋巷镇大田农社智慧农场，无人驾驶拖拉机等设备在现场演示。

新华社记者 彭昭之摄

茶园中用来监测病虫害的摄像头。

新华社记者 林 超摄

当前，中国各地农村悄然兴起“智慧农业”创新变革。近日发布的《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》提出，实施数字乡村建设发展工程，发展智慧农业，建立农业农村大数据体系，推动新一代信息技术与农业生产经营深度融合，加强乡村公共服务、社会治理等数字化智能化建设。专家认为，“互联网+”将助力乡村全面振兴，全面实现农业强、农村美、农民富。

推进农村与城市“同网同速”

创建电商公司、建冷库、成立农民专业合作社……从建档立卡贫困户到“电商脱贫明星”，几年时间，陕西省黄陵县田庄镇东村王圪崂组的“90后”小伙王博实现改变了人生。

让王博甩掉贫困帽子的契机，源于他一次在微信朋友晒照片。2016年，王博家里的苹果成熟，看着红彤彤的苹果，他忍不住在朋友圈分享了几张照片。之后，凭借优质的苹果、良好的信誉，他赢得了越来越多回头客。随着当地信息网络基础设施建设不断完善，在政府支持下，他入驻黄陵县电子商务孵化基地，成立邮政局“村邮乐购”村级服务站、黄陵县“王二小”电子商务有限公司，注册果树种植合作社，带领村民一起致富。

在中国农村，有很多像王博这样利用互联网做生意的新网民。越来越快的网速和不断优化的网络服务，为他们提供了强大支持。统计显示，2015年以来，中国已连续实施6批电信普遍服务试点工程，共支持全国27个省（区、市）13万个行政村开展宽带网络建设和升级改造，其中包括4.3万个建档立卡贫困村。中国行政村通光纤和通4G比例均超过98%。截至2020年底，全国农村宽带用户总数达1.42亿。

数字基础设施是数字乡村建设的基石。为实现农村和城市“同网同速”，《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》提出，实施数字乡村建设发展工程。推动农村千兆光网、第五代移动通信（5G）、移动物联网与城市同步规划建设。完善电信普遍服务补偿机制，支持农村及偏远地区信息通信基础设施建设。

中国社会科学院农村发展研究所所长魏后凯建议，应从加大政策支持、鼓励民间资本进入、强化科技支撑等方面入手，找出有力抓手，加快数字乡村建设步伐。

大数据让农事更“智慧”

在办公室里操作手机，用无人机查看果树生长情况；果园里，无人值守机器人为果树洗澡除菌，遇到病虫害时为果树施药；水肥一体化灌溉系统，自动配比水量和肥量，让果树喝上干净水……在上海市崇明区翠冠梨数字农业基地，50多种高科技设备每天自动化运行。

据悉，该基地是盒马鲜生与上海市崇明区达成战略合作后的首个落地项目，产品直供盒马线下线上平台。该基地科技负责人张样平介绍，基地里各类传感器会将翠冠梨生长所需的温湿度、二氧化碳、光照度、土壤肥力、盐分浓度等数据，自动采集、上传、存储到翠冠梨的物联网云平台。当数据足够大时，专家将对这些数据进行分析，建立模型、指导农事，以提升翠冠梨品质。去年，该基地出产的高品质翠冠梨每亩产值达1.5万元。

如今，大数据技术已经走进全国多地农田，应用到秸秆还田、深松整地、收获、播种、耕翻、深翻、打捆、植保、插秧、无人机等30余种作业类型中。例如，在浙江，全省农业农村大数据中心、全域地理信息图、农业农村10大类数据资源库逐渐完善；湖北、山东均已建设省级智慧农机平台；山西晋中通过发展精准农业，有效解决了农机在山地和丘陵作业时面积精准计算难的问题……告别凭经验种田种地，大数据技术应用让农事更“智慧”。

《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》强调，建立农业农村大数据体系。农业农村部表示，将会同有关部门推动建设农业农村大数据中心和平台，深入推进数据共享开放，强化数据挖掘、分析预测能力建设，并支持西部等重点地区推进农业农村大数据资源应用。

有专家建议，加强数据采集与管理，为农业大数据发展提供资源要素；促进政府引导与市场主导相结合，激发数据要素活力；以产销大数据为抓手，推动农业大数据应用。

提升线上治理“温度”

村外客人来访，视频电话通知立即发到被访村民手机；有事找妇联，在手机点击“有事找大嫂”，没多久，妇联工作人员会联系你；订外卖、打车、旅游、寄快递，村民都可以在村里一款APP上完成……如今，在山东省日照市车家村，“互联网+”进一步密切了党群关系，村民的认同感和归属感更强了。

据介绍，“数字车家村”以阿里钉钉平台为入口，社区便民、党建、公益、电商服务等数据汇集其中。“以往流动人口管理都要挨家挨户拿本子记录，开会通知靠贴公告，而防诈宣传只能靠口耳相传。”阿里钉钉特渠山东区域负责人黄北辰说，这些繁琐低效的治理手段逐渐成了历史。现在，流动人口信息被录入后台数据库，村里开会用钉钉通知，防诈宣传被搬到APP上。日照市已有74个村庄搭建起各具特色的数字乡村。

“互联网+”，让各地基层治理有了更多“温度”。在福建省厦门市海沧区，“海沧e调解”APP实现了人民调解“咨询—纠纷化解—卷宗生成—履行跟踪—数据分析—研判告警—以案释法”全流程互联网化，帮助当事人足不出户解决矛盾纠纷；上海市宝山区打造的“社区通”，账本网上晒，村干部报酬、村委会收支等原始票据一览无余；浙江省桐乡市建立全国首家互联网司法所、全省首家5G智慧法庭，推出24小时“法超市”，让公共法律服务触手可及……

未来，如何依托“互联网+”助力乡村振兴？国家乡村振兴局（原国务院扶贫办）在答复全国人大代表建议时表示，将继续推动乡村治理数字化，鼓励地方创新乡村治理方式，深化与社会力量的合作，通过运用互联网信息平台扩大基层治理触达范围，加快推进乡村治理体系和治理能力现代化。

(责编：赵欣悦、杨光宇)