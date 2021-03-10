2021年是“十四五”开局之年。近期，成都高新区召开2021年工作会议暨幸福美好生活十大工程动员大会，标定“十四五”时期成都高新区的发展方向和目标定位，谋篇布局，做好规划。

为迈好“十四五”时期第一步，成都高新区锚定“四个发展目标”，底气十足。这底气来自不断攀升的成绩，来自科学长远的谋划，来自巨大的发展潜力。

2020年GDP增长8.3%

成都高新区明确“四个发展目标”

新发展需要新蓝图，新跨越需要新目标。在“十三五”取得成绩的基础上，成都高新区在“十四五”时期要实现四个目标：

加快打造成渝地区双城经济圈建设的重要增长极，即在成渝地区同级别建制实现经济总量第一、发展质量最优；打造中西部创新驱动发展示范区，成为中西部创新驱动发展的领头羊，稳居全国高新区“第一梯队”；打造国家高质量发展先行区，在质量和效益上取得突破进展，以在全国同级别行政区中进入前10为目标导向，为成渝地区双城经济圈建设提供样板；加快建设世界一流高科技园区，实现高能级世界级企业支撑带动，在细分产业领域形成全球影响力。

四个发展目标在空间维度上由小及大，依次递进，既立足所在区域脚踏实地，又放眼世界立志高远；在时间维度上由近及远，依次突破。前三个目标在“十四五”时期完成，世界一流高科技园区建设目标在“十四五”时期实现突破。它们将成为成都高新区“十四五”时期乃至更长时期发展的指引。

“十三五”期间，成都高新区成为四川省首个经济规模迈上2000亿元台阶的高科技园区。2020年，全区地区生产总值突破2400亿元，同比增长8.3%，稳居全国高新区第一方阵。到2025年，成都高新区力争GDP较2018年翻番，达到4000亿元以上，再造一个“出彩高新”。

创新驱动提质增效

“揭榜挂帅”推进新型研发机构建设

为实现四个发展目标，成都高新区坚持以新发展理念为引领，把贯彻新发展理念体现到谋划重大战略、部署重大任务、推进重大工作的实践中。

成都高新区坚持创新发展，“十三五”期间，培育平台生态型龙头企业、种子期雏鹰企业等898家；高新技术企业数量2705家，较“十二五”末增长271%；新经济特征明显的软件和信息技术服务业增加值占全行业增加值的比重已达70%以上；科创板上市及过会企业5家；聚集各类人才60.59万人。

未来五年，成都高新区将从推动创新主体提能升级、厚植区域创新策源能力、担当国家使命打造硬核科技3个方面集中发力。实施“岷山行动”计划，计划建设50个新型研发机构，到“十四五”末实现企业研发投入强度达到5%，省级及以上科技创新平台实现翻番，增加国家级研发机构和国家级高新技术企业数量，聚集高层次人才。实施高企倍增计划；加快引育“四派人才”企业。

提升企业科技创新实力，推动规模以上招商引资企业向高新技术企业转型，引领本土企业“小升高”“高企规上化”，在鼓励企业增加研发投入上打造集成化政策工具；引导区内企业响应国家战略，支持参与建设国家级技术中心，积极承担国家重大科技攻关项目，形成对“卡脖子”技术的揭榜能力。

实施幸福美好生活十大工程

高品质建设城市消费新中心

成都高新区不只是创业之城，也是幸福之城。坚持从“人的发展”和“城市发展”两个维度满足人民美好生活需要，全方位留住人才，让人民群众有获得感。

当前，成都正加快实施幸福美好生活十大工程。成都高新区提出未来五年将在基本公共服务、社会保障、城市治理、城市品质等方面发力，让广大群众共享发展红利。

2021年，成都高新区将高品质建设城市消费新中心，交子公园商圈2021年年底初具形态，推进冯家湾片区更新、中和“老码头”区域改造，加快特色街区、市井生活圈、锦江子街巷提升改造、芙蓉岛公园等项目建设；全年新开工建设人才公寓24万平方米、4000套，推进基本公共服务设施“三年攻坚”行动，2021年年底完工率达到90%；全年新开办中小学、幼儿园13所，推动3家专科医院等项目建成投运；推进新川之心公园城市示范片区等8个美丽宜居公园城市示范片区建设。

一个接一个的民生项目，让成都高新区人民的幸福美好生活场景逐步清晰。

站在“两个一百年”的历史交汇点上，成都高新区始终秉持“发展高科技，实现产业化”的初心使命，以科技创新为中心，不断提升主导产业能级、推进产业功能区建设提速增效，推动全区经济社会高质量发展。

数据来源：成都高新区管委会

(责编：赵欣悦、杨光宇)