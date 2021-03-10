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“降低3%”彰显绿色发展决心

曹红艳
2021年03月10日08:05 | 来源：经济日报
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原标题：“降低3%”彰显绿色发展决心

　　今年的政府工作报告，将“单位国内生产总值能耗降低3%左右”写进2021年发展主要预期目标，并提出“十四五”时期单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放分别降低13.5%、18%。在预期目标基础上明确提出硬约束指标，显示了坚持绿色发展的决心。

　　要实现高质量发展，必须从源头上不断降低能源和环境代价。作为推进绿色发展的重要抓手，聚力节能降耗发挥了积极作用。近年来，通过落实节能优先方针，我国能效水平显著提升。2013年至2019年，我国单位国内生产总值能耗累计下降24.6%，累计节能12.7亿吨标准煤，节能量接近目前京津冀、长三角地区一年能源消费量之和。我国以年均2.7%的能源消费增长，支撑了年均7%的经济增长，为经济持续健康发展提供了有力支撑。作为全球能耗强度降低最快的国家之一，我国节约能源占同时期全球节能量的一半左右，对促进世界可持续发展发挥了重要作用。

　　能源利用效率是衡量一个国家和地区发展质量的重要标志。强调其评价发展质量效益的绿色标尺作用，将有利于引导更“绿色”的结构变革。特别是当前，面对疫情后恢复、供应链重塑等挑战，再加上传统发展方式的惯性，个别地方出现扩充煤电、钢铁、水泥、石化等高能耗产能的冲动。严格能耗目标责任，把源头上提高能效作为重要考量，有利于引导低能耗的数字产业、高新技术产业和现代服务业发展，抑制重化工业等高耗能产业扩张的冲动。有利于倒逼挖掘节能潜力，对标能效先进水平，加快工业、既有建筑等节能升级改造，推进产业结构调整和升级，迈向更高质量发展。

　　与发达国家完成工业化后推动绿色发展不同，我国是在工业化进程中向绿色转型。当前正处在压力叠加、负重前行的关键期，前面还有很多难关要过。特别是进入新发展阶段，我国发展仍然处于重要战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化，需要跨越一些常规性关口，更需要跨越一些非常规性关口。保障能源资源安全的重要性更加凸显，资源环境约束仍未根本扭转，碳达峰、碳中和任务艰巨，推进绿色低碳循环发展的要求比以往任何时期都更加迫切。

　　越是爬坡过坎，越要紧紧“咬住”绿色发展目标不放松。按照政府工作报告的部署，今年要扎实推进碳达峰、碳中和各项工作，优化产业结构和能源结构，推动煤炭清洁高效利用，大力发展新能源，在确保安全的前提下积极有序发展核电。下一步，国家还将制定系列政策和措施，如加快建设全国用能权、碳排放权交易市场，完善能源消费双控制度等。落实好这些任务清单，绿色发展才能脚踏实地更进一步。

(责编：赵超、初梓瑞)

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