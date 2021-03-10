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这几组关键数据，带你走进未来五年的创新中国

未来五年，创新如何改变中国

张辛欣、戴小河、杨玉华
2021年03月10日08:15 | 来源：新华社
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原标题：未来五年，创新如何改变中国

　　“十四五”规划和2035年远景目标纲要草案5日提请十三届全国人大四次会议审查。强化国家战略科技力量、打好关键核心技术攻坚战等一系列重磅表述，凸显创新分量；量子信息、脑科学、空天科技等诸多名词亮相，让人期待。

　　未来五年，创新如何改变中国？几组关键数据，我们一起“解码”。

　　7%以上 刷屏的“创新力”指标如何理解？

　　“全社会研发经费投入年均增长7%以上、力争投入强度高于‘十三五’时期实际”，这句话迅速在网上刷屏。

　　科技创新离不开科研经费的支撑。在一定程度上，研发投入被视为衡量“创新力”的重要指标。

　　“十三五”时期，我国全社会研发经费投入从2015年的1.42万亿元增长到2020年预计2.4万亿元左右。

　　未来五年，年均“7%以上”的增速，意味着用更大力度去整合优化全社会科技资源，我国建设创新型国家的步伐提速。

　　研发经费投入增加不仅是数字的增长，还有结构的变化。

　　基础研究经费投入占研发经费投入比重提高到8%以上，每万人口高价值发明专利拥有量达12件——规划纲要草案中，这两个数值得关注。

　　“十三五”时期，我国基础研究经费增长近一倍，在“十三五”末期，占全社会研发经费支出比例已经超过6%。

　　“我们在基础研究、颠覆性技术创新、科技创新成果转化等方面还需要继续补短板、强弱项。”中国工业互联网研究院院长徐晓兰委员认为，发明专利等一系列指标安排，表明我们更加强调创新的质量。

　　17% 壮大战略性新兴产业，你在“风口”之上吗？

　　经济发展的着力点在实体经济，而今天的技术往往酝酿着明天的产业。

　　规划纲要草案在明确一系列创新指标同时，特别提出构筑产业体系新支柱，前瞻谋划未来产业。

　　一个战略性新兴产业，就是一个新动能“孵化器”。2019年，我国战略性新兴产业增加值占GDP比重超11%。规划纲要草案中，这一比重超过17%。

　　“我国经济发展已转向高质量发展阶段，阶段的转换要求产业价值链不断攀升。目标的设定体现了推进产业基础高级化、产业链现代化的决心。”中国工程院院士彭寿代表说。

　　规划纲要草案提出，聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用。

　　这些领域，既有我们要保持优势的“长板”，也有需要补齐的“短板”。如果能以更快速度构筑产业体系新支柱，就能更好掌握发展主动权。

　　类脑智能、量子信息、基因技术、未来网络……规划纲要草案聚焦前沿，组织实施未来产业孵化与加速计划，谋划布局一批未来产业。北京理工大学党委书记赵长禄委员认为，快速精准实现对未来产业的布局，有助于抢抓风口，把握发展机遇。

　　56% 大幅提升普及率，5G“网”出怎样未来？

　　规划纲要草案明确，加快5G网络规模化部署，用户普及率提高到56%，推广升级千兆光纤网络。前瞻布局6G网络技术储备。

　　5G是大量创新的信息基础，也是诸多产业升级的重要支撑。

　　过去一年，我国5G基站以平均每周新增超1万个的速度增长。目前，我国5G终端连接数超过2亿。

　　规划纲要草案提出的“56%”，意味着数以亿计的设备互联，5G将向县镇、乡村更广阔范围渗透延伸。纵横的网络为数字中国筑牢根基，也将催生更多应用和场景。

　　5G会“网”出怎样的未来？

　　“今年以及未来五年，我们将建成系统完备的5G网络，5G垂直应用场景将进一步拓展。”工信部部长肖亚庆在“部长通道”上说。

　　更加密集部署基站，5G体验感将大大增强；聚焦重点行业，更多智能操作将亮相……

　　不可否认，当前5G应用还处在起步阶段。未来5年是5G发展的关键期，加快网络规模化部署，突破融合应用发展的难点堵点，智能、泛在和充满想象力的未来，加快驶来。

　　10% 核心产业占比提升，数字中国有哪般新图景？

　　规划纲要草案单独成篇，聚焦“数字中国”。2025年，数字经济核心产业增加值占GDP比重提高到10%。

　　数字中国，产业是基础。

　　我国将云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、虚拟现实和增强现实作为数字经济重点产业。

　　“形成较强的信息支撑能力，就能加快用数字‘赋能’更多领域。”数字经济领域的不少代表委员认为，提出数字经济核心产业增加值指标，旨在释放创新“N次方”效应。

　　数字中国涵盖数字社会、数字政府、数字生态，囊括衣食住行方方面面。

　　推动购物消费、居家生活、旅游休闲、交通出行、教育医疗等各类场景数字化……新图景的点点滴滴，在规划纲要草案中勾勒显现。

　　“未来十年，自动驾驶、机器翻译、数字城市运营等技术会出现从量变到质变的转化。”百度董事长李彦宏委员说，数字技术全面产业化，将重塑经济结构和生产关系，迎来更具创造力的时代。

(责编：赵超、初梓瑞)

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