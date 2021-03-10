孙杰

原标题：中国电信拟回归A股

A股将再添“巨无霸”上市公司。3月9日盘后，中国电信在港交所发布公告表示，拟申请A股发行并在上交所主板上市。

公告称，在符合上市地最低发行比例等监管规定的前提下，中国电信拟公开发行A股数量不超过12093342392股，即超额配售选择权行使前，不超过本次A股发行后公司已发行总股本的13%。

对回归A股的原因，中国电信在公告中表示，一方面是把握数字化发展机遇，推动云改数转战略落地，A股发行有助于公司增强科技创新能力，升级产品服务，提升客户体验，拓展业务规模。另一方面，本次A股发行有助于拓宽融资渠道，利用境内外资本市场，壮大资本实力，提高抗风险能力。

中国电信同日发布的2020年全年财报显示，公司去年营运收入3935.6亿元人民币，净利润208.5亿元人民币，市场预估213.2亿元人民币。此外，中国电信5G套餐用户已达到8650万户，渗透率24.6%。移动用户达到3.51亿户，净增1545万户，用户市场份额提升至22.0%。

约两个月前的1月11日，中国移动、中国联通、中国电信三家中国运营商在纽交所正式停止交易，并完成摘牌程序。

(责编：赵超、吕骞)