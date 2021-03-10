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代表委员热议“共同富裕”：新起点再出发 拓展成果久久为功

2021年03月10日08:23 | 来源：人民网
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全国人大代表袁晶、郭艳玲、余海龙（从左至右）通过网络视频方式接受采访。新华社记者 金良快 摄

人民网北京3月10日电 （记者李彤）“过去马铃薯种子论斤卖，一亩收入几百元；现在推广种植的脱毒马铃薯‘原原种’论粒卖，一亩地能收入两万元。”十三届全国人大四次会议的首场“代表通道”上，全国人大代表、乌兰察布市草原站农业技术推广研究员郭艳玲，在回答人民日报记者提问时，十分动情地说，“作为一名科技特派员，将继续为乡村振兴奋战，力争让农牧民用更好的技术，种出好粮食。”

全面建成小康社会，一个也不能少；共同富裕路上，一个也不能掉队。站在“两个一百年”历史交汇的关键点，启航新征程，郭艳玲质朴有力的回答背后，是人民群众凝心聚力朝着共同富裕的目标稳步前行的信心与决心。

“我们追求的发展是造福人民的发展，我们追求的富裕是全体人民共同富裕。”全国两会期间，多位代表委员表示，党的十九届五中全会把促进全体人民共同富裕摆在更加重要的位置，今年《政府工作报告》提出“持续增进民生福祉，扎实推动共同富裕”，这是我国当前和今后经济社会发展的重要努力方向和基本遵循。全党全国全社会要持之以恒、久久为功，让全体人民更多更公平地享受改革发展成果。

同富裕，共圆梦

让发展成果由人民共享

3月7日，全国政协十三届四次会议第二次全体会议在人民大会堂举行，韦震玲委员作大会发言。新华社记者 丁海涛 摄

天地之大，黎元为先。全面小康是全体中国人民的小康，在共同富裕的道路上，不能出现有人掉队。

我国脱贫攻坚战取得了全面胜利，现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫，832个贫困县全部摘帽，12.8万个贫困村全部出列。在迎来中国共产党成立一百周年的重要时刻，中国创造了又一个彪炳史册的人间奇迹。

“我们毛南族是28个人口较少民族之一，仅有10万7千人，这个占全国人口不足万分之一的民族，得到了国家的高度重视。”3月7日，在全国政协十三届四次会议第二次全体会议上，广西壮族自治区柳州市人民检察院副检察长韦震玲作了题为《摆脱贫困 共圆梦想》的大会发言。

韦震玲说，毛南山乡的巨变，是广西摆脱千百年绝对贫困的生动写照，更是我国伟大脱贫攻坚战的一个缩影。“随着怒族、柯尔克孜族、仫佬族相继整族脱贫，我国人口较少的28个民族全部告别了绝对贫困，一个也没有少，一个也没有掉队！”

共同富裕，产业发展是基础。全国人大代表李翠枝常年在奶业一线工作。她说，技术弱、融资难、风险大、转型慢等问题一直困扰着农牧民，建议让企业与农牧民进行技术联结、金融联结、产业联结和风险联结，增加农牧民收入。

站在新的历史起点上，我国已经具备多方面的优势和基础条件。对于发展中面临的时代话题，办法总比困难多，只要脚踏实地，积小胜定能有大胜。

富帮穷，强帮弱

让各类要素更多向薄弱环节流动

城乡区域发展不平衡和收入分配差距较大，是扎实推动共同富裕必须解决的突出问题。代表委员们表示，脱贫攻坚时，“小康不小康，关键看老乡”，面对未来发展，要将关注覆盖到更广阔的领域。

全国人大代表梁倩娟参加人民网《两会夜话》栏目视频连线。

“只有乡村振兴了我们才会共同富裕。”梁倩娟是一名来自基层的全国人大代表，她提出的建议大多和乡村振兴相关。去年以来，她将手机变身“新农具”，直播变成“新农活”，把直播间搬到甘肃省陇南各县区特色农产品主产地，帮助群众脱贫致富。

全国政协委员、湖南省郴州市第一人民医院急诊科主任徐自强表示，要增强城乡居民抵御疾病风险能力，《政府工作报告》提出将居民医保人均财政补助标准再增加30元，这是政府给城乡居民实实在在的“红包”。

“今年两会，我提交了一份关于医保的提案，建议推行强制性新农合制度，分西部、中部和东部沿海地区3个不同档次缴纳医保费，而报销应同等对待，起到‘富帮穷’的作用。”徐自强说。

全国人大代表、江苏盐城交通运输局局长宋勇关注交通枢纽的建设。“主攻高速、提升铁路、强化港口、着力乡村，是我们构建高质量综合交通运输服务体系的发力点。”他说，过去五年来，盐城交通运输发展水平实现由“总体缓解”向“基本适应”的跃升；展望“十四五”，要让人流、物流、资金流和信息流交汇交融，并加大对乡村振兴在交通上的资源倾斜。

今年的政府工作报告提出，要在教育公平上迈出更大步伐，更好解决进城务工人员子女就学问题。全国政协委员、上海中华职教社副主任胡卫认为，区域性教育资源供给不平衡，城乡和校际之间的教育质量仍有较大差异，特别是进城务工人员子女就学问题还存在短板。胡卫建议，按常住人口规模编制城乡学校布局规划，有序扩大城镇学位供给，实现教育基本公共服务全覆盖。

“我关注快递员、外卖员等‘小哥’群体的劳动权益保障，‘小哥’群体在经济发展中扮演者重要的角色。”全国人大代表、德力西集团董事局主席胡成中说，特别是2020年新冠肺炎疫情发生后，大批“小哥”坚守在工作一线，发挥了重要的作用。“我们要加快职业伤害保障政策出台，切实维护以‘小哥’群体为代表的灵活就业人员的劳动权益。”

急不得，等不得

让“口袋”和“脑袋”都富起来

全国政协十三届四次会议开幕会会场。人民网记者 张武军摄

共同富裕是社会主义的本质属性，也是共产党人的不懈追求。这既是一项长期任务，也是一项现实任务。围绕扎实推动共同富裕，今年《政府工作报告》中明确，要制定促进共同富裕行动纲要。

“实现全体人民共同富裕急不得也等不得。”全国政协十三届四次会议第二次全体会议上，中共十九届中央委员，中国社会科学院院长、党组书记谢伏瞻发言时说，“实现全体人民共同富裕是一个长期的历史过程，不可能毕其功于一役。要根据现有条件及早采取有力措施，把能做的事情尽快着手做起来，向着这个目标作出更加积极有为的努力。”

谢伏瞻认为，要不断破除制约发展的体制机制障碍，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，强化有利于调动全社会积极性的重大改革开放举措，持续增强发展动力和活力。

共同富裕，需要“口袋”“脑袋”都富起来。全国人大代表、宁夏吴忠市农民作家马慧娟说，“农民群众不仅要物质上富起来，精神文化上也要‘富裕’。日子好了，推动精神文化建设正当其时。”

“读书写作改变了我的生活，我也想用读书改变村民的生活。”马慧娟在村里办一个“泥土书香读书社”，号召村民都来读书。在今年全国两会上，她关注乡村文化建设，希望在扎实推进乡村振兴战略的过程中，村民们“头脑”也富裕起来。

不少代表委员表示，目前我国发展不平衡不充分问题仍然突出，必须立足实际、多措并举，在新征程上扎实推动共同富裕，着力解决人民群众所需所急所盼，通过改革给人民群众带来更多获得感。（综合人民日报、新华社、央视、经济日报等媒体报道）

(责编：赵竹青、高雷)

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