去年生鲜产品网售额近1100亿元
2021年03月10日08:24 | 来源：北京日报
小字号
原标题：去年生鲜产品网售额近1100亿元
近日，在农业农村部市场与信息化司的指导与支持下，中国农业科学院农业信息研究所发布《中国农产品网络零售市场暨重点单品分析报告》（以下简称《报告》）。《报告》针对全国农产品网络零售市场进行分析，其中2019年生鲜产品网络零售额突破1094.9亿元，成为农产品上行第一大品类，网络零售量同比增加78.4%，成为规模最大、增速最快的类目。
同时，从消费趋势来看，蔬菜、鲜肉、水果增速分别达109.3%、62.3%和44.5%，线上“菜篮子”“果盘子”供应成为新常态。《报告》分析，近年来苹果、柑橘、小龙虾、芒果等成为农产品网络零售增速最快的生鲜品类。其中，鲜食苹果零售量达1.4亿件，同比增长77.3%，鲜食柑橘零售量达1.6亿件，同比增长29.8%。
在苹果、柑橘、芒果品类的网络零售量分布中，来自拼多多等新电商平台的渠道占比分别达44.35%、38.6%、32.2%，均排名第一。在“网红单品”小龙虾品类中，天猫等传统电商平台仍占绝对优势，但新电商平台消费增长迅速，渠道占比已跃居第二。
(责编：赵超、吕骞)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 代表委员热议“共同富裕”：新起点再出发 拓展成果久久为功
- 全国人大代表袁晶、郭艳玲、余海龙（从左至右）通过网络视频方式接受采访。新华社记者 金良快 摄 人民网北京3月10日电 （记者李彤）“过去马铃薯种子论斤卖，一亩收入几百元；现在推广种植的脱毒马铃薯‘原原种’论粒卖，一亩地能收入两万元。…
相关新闻
- 评论
- 关注