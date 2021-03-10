袁璐

原标题：去年生鲜产品网售额近1100亿元

近日，在农业农村部市场与信息化司的指导与支持下，中国农业科学院农业信息研究所发布《中国农产品网络零售市场暨重点单品分析报告》（以下简称《报告》）。《报告》针对全国农产品网络零售市场进行分析，其中2019年生鲜产品网络零售额突破1094.9亿元，成为农产品上行第一大品类，网络零售量同比增加78.4%，成为规模最大、增速最快的类目。

同时，从消费趋势来看，蔬菜、鲜肉、水果增速分别达109.3%、62.3%和44.5%，线上“菜篮子”“果盘子”供应成为新常态。《报告》分析，近年来苹果、柑橘、小龙虾、芒果等成为农产品网络零售增速最快的生鲜品类。其中，鲜食苹果零售量达1.4亿件，同比增长77.3%，鲜食柑橘零售量达1.6亿件，同比增长29.8%。

在苹果、柑橘、芒果品类的网络零售量分布中，来自拼多多等新电商平台的渠道占比分别达44.35%、38.6%、32.2%，均排名第一。在“网红单品”小龙虾品类中，天猫等传统电商平台仍占绝对优势，但新电商平台消费增长迅速，渠道占比已跃居第二。

(责编：赵超、吕骞)