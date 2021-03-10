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乡村振兴需要什么样的新型职业农民

记者 过国忠 通讯员 徐卓然
2021年03月10日08:41 | 来源：科技日报
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原标题：乡村振兴需要什么样的新型职业农民

　　3月5日，国务院总理李克强在作政府工作报告时提到，“十四五”期间，要全面推进乡村振兴，完善新型城镇化战略。其中，粮食综合生产能力保持在1.3万亿斤以上。

　　乡村振兴到底该怎么干？如何加快乡村人才培养，推动农业科技创新、农业产业转型升级、农村全面进步、农民全面发展？乡村振兴需要什么样的新型职业农民，实现“农业强、农村美、农民富”的目标？

　　针对这个话题，科技日报记者采访了几位全国人大代表、政协委员和相关专家。

　　农业生产面临新问题、新挑战

　　“全面实施乡村振兴战略，确保粮食安全，科技人才是关键，新型职业农民是其中一支重要力量。”全国人大代表、常州老三集团有限公司工会主席李承霞说。

　　记者了解到，“十三五”时期，通过品质选育和农业装备技术创新等举措，我国粮食生产得到稳步发展，连续实现丰产。

　　但在中国工程院院士、扬州大学教授张洪程看来，对照我国稻米产业高质量发展要求，目前仍存在优质品种特别是高端优质品种偏少、现代规模化优质高效生产技术不配套、叫得响的稻米品牌缺乏、市场竞争力不强等突出问题。

　　全国政协委员、中国农业科学院副院长万建民院士也认为，目前，总体上我国农业生产用种安全有保障，但在一些品质、环节和领域仍存在短板和弱项，必须解决种源“卡脖子”问题。

　　“尤其近年来，随着城镇化的快速发展，农村劳动力大量流失，乡村空心化、农业从业人口老龄化等新问题凸显。”李承霞说，这些新的问题给乡村振兴带来了新的挑战。

　　农业生产正走向智能化、精准化

　　张庭固是新疆伊犁州察布查尔县托布村的种粮大户，是新型职业农民的一个代表。去年，他家稻种比别人迟播了有10多天，且在生长期又遭受到严重的干旱等多种不利因素。但他种植的水稻平均产量为737.12公斤，相比普遍采用的机插秧田，不仅增产119.62公斤，每亩还节约成本230元。

　　“过去，我们种田主要靠天和凭经验，人也非常辛苦，产量还保证不了。”张庭固说，去年春天，我们与扬州大学的科研团队合作，应用北斗导航成套智能农业装备技术，实现九道工序进行复式作业，大幅度减少农机投入类型与作业次数、简化生产工序、节省人工人力，有效解决了种植户粮食生产的难题。

　　类似的场景也在扬州市宝应县曹甸镇顾家村上演。去年种植的小麦，尽管比其他品种晚播40天，夏收实收亩产达到530公斤，比全省小麦平均亩产水平提高130公斤。江苏里下河地区农业科学研究所高德荣告诉记者，是由“两端快速发育”策略为核心的聚合育种技术体系育成的扬麦23，实现了迟播背景下小麦的高产稳产和优质安全。

　　“未来农业的发展方向是高产、优质、高效、生态、安全，农业技术创新的方向是向轻简化、机械化、精准化、信息化、智能化发展。”农机专家、扬州大学机械工程学院教授张瑞宏说，今后，“能人种田”将变为“专家”种田，既能大大减少化肥、农药的使用，更可以解决农村农业劳动力不足，使粮食生产全程变得越来越高智能，缩小我国与最发达国家之间的差距。

　　人才是乡村振兴的重中之重

　　“在农业高质量发展背景下，要进一步实施好乡村振兴战略，关键要加快培育一批具备复合技能的新型职业农民，这是有效解决农业生产发展瓶颈，助推农业高质量发展，实现乡村振兴的应有之义和必要举措。”李承霞说。

　　中共中央办公厅、国务院办公厅日前印发的《关于加快推进乡村人才振兴的意见》，明确提出加速培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供有力人才支撑。

　　未来需要怎么样的新型职业农民？

　　常州市天宁区农业农村局局长赵剑表达了自己的观点：“与传统农民相比，新型职业农民思想开放、受教育程度较高、专业技术水平更高，是拥有复合技能的现代农业生产开拓者。”

　　“人才是乡村振兴的重中之重。”李承霞建议，政府要聚焦重点，设立新型职业农民培养专项基金，打造农业领军人才；要深挖资源，构筑人才培育基地，打造专业培养基地；要立足实际，完善基础设施建设，依托5G技术，打造“互联网+”数字乡村，有效弥合新型职业农民在发展过程中面临的数字鸿沟。

　　赵剑则表示，留住人才、吸引人才要通过项目实现，利用人才的扩散效应和虹吸效应，引导人才资源优先向乡村地区聚集，打造引领新型职业农民创新创业的核心主力军，引导农民向懂研发、懂技术、懂管理的专家、能人转变，实现农业生产的正规化、科学化、高效化，推动我国农业全面转型升级和高质量发展。

(责编：赵竹青、吕骞)

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