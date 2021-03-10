李 拯

全国两会正在紧锣密鼓进行，GDP目标凝聚广泛共识。政府工作报告提出，今年“国内生产总值增长6%以上”。中国以今年6%的底线增长目标，向世界表明推动经济持续复苏的决心和信心。

把6%作为底线增长目标，体现了一种底线管理思维，意义在于封住下限、不设上限，这就给经济增长托住了底，也为结构性改革留出了空间。敢于设置底线指标，这本身就体现了自信和底气；善于进行底线管理，则体现了娴熟的宏观调控艺术。因此，“6%以上”的增长目标充分考虑了必要与可能、已知优势和未知风险，是可行也是稳妥的，体现了经济宏观调控中的底线思维。

从更长远来看，“十四五”规划纲要草案主要指标表中仍然保留了GDP指标，这是因为经济增速是综合性指标，对于我们这样一个发展中国家来说，发展仍然是解决所有问题的基础，经济增长目标可以引导各个地方、各个部门、各个条线向着一个具体增长目标努力，集中精力推进改革创新、推动高质量发展，形成共同预期与发展合力。同时，“十四五”规划对GDP指标以定性表述为主，隐含定量表述，有利于更积极、主动、从容地应对各类风险挑战，增强发展的灵活性，有利于引导各方面把工作重点放在提高发展质量和效益上。

就今年而言，实现“6%以上”的增长目标，我们有信心更有基础。今年1—2月，以人民币计价的进出口总额同比增长32.2%，其中出口增长50.1%；2月份电影票房122.65亿元，创造全球单月单市场票房纪录。这些都说明，中国经济韧性强、活力足、后劲大，正如国家发改委负责人在两会部长通道上所言：我们能够有信心、有决心、有实力、有底气实现今年提出的目标任务。更应看到，“6%以上”不仅是一个总量目标，也有着优化经济结构、转变发展方式的内涵。在两会现场，代表委员们热议通过5G、人工智能等赋能千行百业；今年的政府工作报告，不仅要求制定2030年前碳排放达峰行动方案，而且就深入推进重点领域改革、培育壮大新动能等提出一系列务实举措，将进一步促进科技自立自强、激发创新创造活力，促进经济高质量发展。

“6%以上”的增长目标里，还体现着以人民为中心的发展思想。中国能够在全球主要经济体中率先实现经济正增长，得益于有效的疫情防控，这背后是“一切为了人民”的价值取向和“一切依靠人民”的力量源泉。“6%以上”的增长将是散发着民生温度的增长、惠及千家万户的增长。“像抓经济建设一样抓民生保障，像落实发展指标一样落实民生任务”，越来越成为广大代表委员的共识。今年的政府工作报告如同一张民生清单，覆盖了教育、医疗、养老等各个民生领域；“十四五”规划和2035年远景目标纲要草案20个主要指标中，有7个关乎民生福祉。给人民群众带来更多实实在在的好处，中国的经济增长不仅能够更好体现公平正义，也有利于形成更可持续的内需基础。

古人说，“引而不发，跃如也”。我们有理由相信，今年中国经济增长将在6%的底线上取得更好成绩，为“十四五”开局起步打下坚实基础；放眼长远，“十四五”时期中国经济将行稳致远，在保持合理增长的同时实现高质量发展。

《 人民日报 》（ 2021年03月10日 04 版）

(责编：罗知之、吕骞)