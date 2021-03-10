本报记者 金 晨 李 婕 邱海峰

促进内外资企业公平竞争，依法保护外资企业合法权益；依托国内经济循环体系形成对全球要素资源的强大引力场，促进国内国际双循环……在今年的政府工作报告中，“欢迎外商扩大在华投资，分享中国发展机遇”等积极举措，得到外资企业普遍认同。

“我们投资中国的信心越来越强！”不少跨国公司表示，中国坚定不移扩大对外开放，积极倡导全球合作，推动互利共赢，彰显了中国迈向高质量发展的底气，展示了助力世界经济复苏的担当。他们将继续在中国广阔、开放的大市场中深耕细作，紧抓中国机遇，实现更好发展。

点赞中国开放政策

“今年政府工作报告全面展现了中国经济的强劲韧性和巨大机遇。”强生全球资深副总裁、中国区主席宋为群说，过去一年，中国通过“六稳”“六保”“双循环”等具有前瞻性的决策，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，出色的成绩令世界瞩目，“我们要为中国点赞”。

“在全球经济困局中，中国正成为引领世界经济复苏的灯塔。”欧莱雅北亚区总裁兼中国首席执行官费博瑞表示，消费是内循环的支柱，更是提振经济的重要推动力。尽管疫情仍在影响全球经济，但得益于中国一系列扩大开放、拉动消费的重大利好，中国消费市场生机盎然。

泰国华彬集团董事长严彬一直关注中国市场。“中国超大规模市场的优势非常突出。随着收入水平提高，中等收入群体规模扩大，消费升级态势明显，这其中蕴含着大量商机。”他表示，“十四五”开局之年，华彬准备推进贵州航空产业的投资规划方案，通过航空业布局带动“黔货出山”及其他关联产业发展，带动就业，进一步巩固拓展当地脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。

“中国推进新一轮高水平对外开放的举措，充分展示了中国经济的包容性。不仅有利于将更多技术和投资引入中国，也让中国的先进技术与产品敲开了全球市场的大门。”施耐德电气全球执行副总裁、中国区总裁尹正说，去年公司在厦门、西安、北京等地新增投资，用于本地研发和打造先进生产线，生产新一代数字化绿色电气产品。“正是扩大开放让我们看到更多与中国合作伙伴携手创新、共赢的机会。”

营商环境持续优化

中国市场对外资保持着强大的吸引力。今年两会，“中国将如何继续积极有效利用外资，更好打造内外资企业一视同仁的营商环境”成为在华外资企业最关心的议题。

2020年，中国实际使用外商投资金额1万亿元，是全球最大的外资流入国，“这让我们坚定看好中国经济发展前景。”宋为群说，过去一年，中国政府落实《外商投资法》《优化营商环境条例》等，扩大外资市场准入，保护外商权益，积极营造公平、公正、透明的营商环境，为外资企业在华发展提供了切实支持。“我们有信心依托中国市场的澎湃动能，以‘中国速度’实现更好的发展。”

“高水平开放不仅有利于国际贸易与合作，还有助于推动创新，进而提高消费者生活水平。”费博瑞表示，近年来，中国市场对外开放的程度不断深化，营商环境持续优化。创新驱动型经济的发展以及消费者对优质产品、服务和体验的追求，都让中国成为跨国公司不可或缺的市场。

“中国市场将越来越有吸引力。”美国霍尼韦尔公司全球高增长地区总裁沈达理认为，中国在优化营商环境、扩大对外开放方面政策给力，继续缩减外商投资准入负面清单、完成中欧投资协定谈判，都表明中国在进一步扩大对外开放，加强新型基础设施建设、推动共建“一带一路”等，也给跨国公司带来更多机遇。

深耕中国前景广阔

政府工作报告提出，要准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动高质量发展。创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，为外资企业增资扩产、持续深耕中国市场提供了更广阔的空间。

“在绿色和创新发展方面，我们的使命与技术专长跟中国新发展阶段的目标高度吻合。”尹正说，未来企业将充分利用在可持续发展领域积淀的丰富经验，增强在中国的研发投入力度，携手本地合作伙伴共同创新，为中国市场提供更多绿色数字化技术、产品和解决方案，助力中国产业继续向数字化和绿色可持续转型，并为世界绿色产业发展贡献中国智慧与经验。

“随着改革开放不断深入，中国在塑造新数字经济方面大有可为。”在西门子大中华区总裁兼首席执行官赫尔曼眼里，中国不仅是公司第二大海外市场，更是得天独厚的研发中心和公司未来发展的支柱。“我们将继续与中方伙伴在平等、开放、透明的竞争环境中广泛合作，以技术赋能工业、基础设施和交通等经济支柱产业转型。”

政府工作报告提出，建设更高水平开放型经济新体制，推动共建“一带一路”高质量发展，构建面向全球的高标准自由贸易区网络。对此，来自沙特的阿吉兰兄弟集团副董事长、沙中商务理事会会长穆罕默德·艾尔·阿吉兰认为，中国持续扩大开放的政策，不仅促进了沙中两国双边贸易，更给“一带一路”倡议和“沙特2030愿景”的对接提供了有力支撑。他表示，从政府工作报告释放的信号来看，中国扩大开放的决心和积极促成外商投资的行动势必得到进一步深化，“这让我们对一个更开放、更有韧性、更具活力的中国市场充满期待。”

(责编：罗知之、吕骞)