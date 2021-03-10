“培育壮大新动能”“促进科技创新与实体经济深度融合”“鼓励领军企业组建创新联合体”……今年政府工作报告强调，依靠创新推动实体经济高质量发展。代表委员展开热议，为创新主体释放活力“把脉出方”。

税收优惠“推一把”

“全面提升企业的自主创新能力，是实现科技自立自强的重要基础。”全国人大代表、中国工程院院士樊会涛说，一段时期以来，国内一些企业对原始创新重视不够，导致底层基础技术、基础工艺能力不足。“企业要增强自主创新的紧迫感、危机感和使命感，从‘要我创新’变为‘我要创新’。”樊会涛说。

受限于资金等问题，不少企业在维持运转之余，很难持续投入创新，也难以承受创新风险。对此，全国人大代表、广西建筑科学研究设计院总工技术顾问朱惠英深有感触，多次建议在机制保障上为企业创新“推一把”。

值得注意的是，今年政府工作报告提出用税收优惠机制激励企业加大研发投入，尤其是将制造业企业加计扣除比例提高到100%，将会进一步激发企业创新动力。

产业升级“快一点”

“提升产业链供应链现代化水平”“推动制造业优化升级”“发展壮大战略性新兴产业”……“十四五”规划和2035年远景目标纲要草案提出，加快发展现代产业体系，巩固壮大实体经济根基。

全国人大代表、浙江移动董事长郑杰说，面对前所未有的新发展机遇，信息通信业应加快技术集成融合、系统创新，突破数字变革关键瓶颈，积极拓展在大众消费、共享经济和民生服务等领域的应用，赋能经济社会“数智化”转型。

规划纲要草案提出，推动制造业高端化智能化绿色化。传统粘胶纤维通常采用化学生产方式，有一定污染。通过与科研院所合作，河南新乡化纤股份有限公司实现了物理生产的工艺创新及产业化规模生产，新产品性能更好，污染更少。

“将实验室中的最新成果转化落地，快速形成产业化规模，我们要让好技术尽快产生经济效益。”全国人大代表、新乡化纤董事长邵长金说。

知识产权保护“硬起来”

怎样打通科技成果转化应用“最后一公里”，直接决定着科技创新与实体经济的融合效果。规划纲要草案提出，推动国家科研平台、科技报告、科研数据进一步向企业开放，创新科技成果转化机制。

“重大自主可控核心技术成果推广应用面临着信息、技术和市场壁垒，还存在政策机制不够细化、用户应用积极性不高等问题。”全国人大代表、中国华电集团有限公司董事长温枢刚建议，完善成果转化应用激励保障机制，激发转化应用积极性。

规划纲要草案明确，实施知识产权强国战略，实行严格的知识产权保护制度，完善知识产权相关法律法规，加快新领域新业态知识产权立法。

“规划纲要草案提出健全知识产权侵权惩罚性赔偿制度。这将震慑违法侵权行为，彰显国家层面坚决打击和遏制恶意侵权、鼓励技术创新的价值取向。”全国政协委员、中国科学院大连化学物理研究所所长刘中民建议，以具有影响力的典型案件为抓手，破解“赔偿低”和“适用难”瓶颈。

（据新华社北京3月9日电 记者温竞华、董瑞丰、张千千）

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