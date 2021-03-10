作为少儿编程教育的知名品牌，编程猫为落实《新一代人工智能发展规划》中提出的“完善人工智能领域学科布局”“实施全民智能教育项目，在中小学阶段设置人工智能相关课程，逐步推广编程教育”“开发立体综合教学场、基于大数据智能的在线学习教育平台”要求，不断自主创新，充分发挥在技术创新和教研内容方面的优势，持续助力推动国内编程教育推广与普及，交出了亮眼的成绩单。

创新研发综合产品体系

编程猫成立于2015年，是最早一批探索国内编程教育的企业之一。从成立之初，编程猫就由底层算法开始，投入大量人力、资金进行自主研发编程工具。

6年间，编程猫不断强化自主创新实力，目前已实现编程工具的全面国产化，搭建面向4—16岁孩子的“工具+内容+服务”的综合产品体系。旗下编程创作类工具达33款，包括小火箭编程Kids、海龟编辑器Turtle、移动端图形化编程工具Nemo以及自主知识产权图形化编程工具Kitten等。

目前，编程猫通过不断创新，已创建从教学到创作的完整编程教育生态体系，打造高质量教学内容，成为获得中国质量认证中心“在线教育服务认证”5A级认证证书的优质企业。

编程猫非常关注学术研究对行业的推动作用，坚持用“学术引领教研”。2018年开始，编程猫参与全国教育科学“十三五”规划课题，并取得重要阶段性研究成果。此后还承接多个国家研究课题，重点研究推广编程教育和人工智能教育在全国各地区普及。

全套教育方案为公立学校赋能

当下国内编程教育的商业模式、课程体系、运营方式处于探索发展阶段，编程猫推出包含工具、教材在内的全套编程教育解决方案，助力公立学校解决开展编程教育过程中遇到的问题。

在优质工具方面，编程猫除了自主研发的编程工具矩阵外，还配备了专业的教研团队。毕业于知名高校的教学骨干、来自知名企业的技术精英，共同研究和参与系统化编程教材的制定工作。

在优质师资方面，编程猫推出“AI双师课堂”——AI智能引擎+编程猫专业教师。科技赋能之下，教师的授课和管理负担减轻。通过智能批改技术，学生的编程作品能够在课堂上得到参数级别批改，实时生成学情反馈。学校在开展编程教学过程中的师资、内容、授课、学情评价等问题得到全方位解决，教学效率和教学效果均得到提升。

在优质服务方面，编程猫能够根据实际需要，为合作公立学校设计不同的教师培训服务，促进教师专业化发展。编程猫积极与高校、各地科研院所沟通，为信息技术教师、创客教师提供在职培训。2016年，编程猫参与教育部高教司的产学合作、协同育人项目，与北京师范大学、北京邮电大学、华东师范大学、华南师范大学等多所高校合作进行专业攻坚和课程攻坚，以培育新师资与现有师资再培养双管齐下的方式，努力解决编程教育师资供不应求的问题。

目前，编程猫已与全国200多座城市的公立学校展开课程合作，并与清华大学、香港大学、中国人民大学附属小学、复旦大学附属中学、成都七中等17000余所公立学校开展师资培训及教研合作。

编程猫认为，运用人工智能技术的能力将成为未来人才的基础信息素养和必备技能。因此，编程猫努力为孩子构建起新的思维方式，提高他们解决实际问题甚至自主创新的能力，使他们受益终身。

积极践行社会责任

编程猫始终坚持“让每一个孩子都可以上一堂编程课”的美好愿景，积极践行社会责任，助力教育公平。

新冠肺炎疫情发生后，编程猫面向全国青少年免费开放40节编程课程，并启动“线下公益护航计划”，搭建“空中课堂”，从直播平台、优质课程和双师培训服务3个维度为线下合作机构提供支持，帮助400余家合作机构将课程无缝平移至线上，顺利开展教学工作。此外，2020年3月份开始在湖北地区进行专项招聘，助力解决当地近千名大学生的就业问题。

为了让中国孩子接触到高质量的编程教育，编程猫积极组织和参与多种多样的社会公益活动。与“能量中国”联合发起的“蓝灯行动”走入多个省份，为自闭症儿童免费定制少儿编程课程；2020年12月，编程猫联合新华网、中国光华科技基金会共同发起“编程未来”全球公益活动，介绍编程语言、普及编程思维，推动全民体验编程教育。

编程猫创始人兼CEO李天驰表示，编程猫将不忘教育初心，在技术研发与内容创新方面持续发力，塑造发展新优势，打造更加优质的编程教育产品，培养出更多有逻辑、会探索、有创新精神的未来创作者，并通过科技的力量，努力让更优质的编程教育资源触达更多地区，惠及更多家庭，推动高质量编程教育走向普及。

数据来源：深圳点猫科技有限公司

(责编：罗知之、吕骞)