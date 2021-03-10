孙韶华

原标题：减税降费划出全年重点 “再帮一把”为企业减压纾困

“将小规模纳税人增值税起征点从月销售额10万元提高到15万元”“延续执行企业研发费用加计扣除75%政策，将制造业企业加计扣除比例提高到100%”……政府工作报告提出一系列优化和落实减税政策的新举措，“真金白银”稳企业保就业，“再帮一把”为市场主体减压纾困，助力企业恢复元气、增强活力。

过去的一年，面对严峻复杂形势，在财政收支较为困难的情况下，我国持续公布实施了7批28项减税降费政策。新增减税降费规模超过2.6万亿元。在“十四五”开局之年，减税降费将如何优化落实？政府工作报告提出，继续执行制度性减税政策，延长小规模纳税人增值税优惠等部分阶段性政策执行期限，实施新的结构性减税举措，对冲部分政策调整带来的影响。

对于今年减税降费政策的考虑，财政部部长刘昆在3月5日的“部长通道”采访活动中作出详解。首先是制度性的减税降费政策将继续实施。刘昆表示：“近年来出台的深化增值税改革、个人所得税专项附加扣除等制度性减税降费政策，今年将继续执行，政策叠加效应将持续释放，企业和个人减负会越来越明显。”

其次，阶段性减税降费政策适时退出。刘昆表示，对2020年出台的阶段性税费政策，在研究论证基础上，部分适当延长执行期限，部分到期后停止执行，不搞“急刹车”。

此外，小微企业税费优惠突出强化。与此同时，坚决制止乱收费、乱罚款、乱摊派的“三乱行为”。“各级财政部门将算大账、算长远账，克服眼前收支压力，坚决把该减的税减到位，把该降的费降到位，助力企业轻装上阵、更好发展。”刘昆强调。

政府工作报告释放出包括制造业加计扣除等在内的一揽子减税利好，在两会期间引发了代表委员和业内专家的热议。

全国人大代表、宁夏吴忠仪表有限责任公司董事长马玉山表示，国家将小规模纳税人增值税起征点从月销售额10万元提高到15万元，对小微企业和个体工商户年应纳税所得额不到100万元的部分，在现行优惠政策基础上，再减半征收所得税。大量的小微企业将无需或少缴纳所得税，可以将更多的经营利润投入生产再发展和研发费用。

“四联集团今年预计研发费预算3.3亿元，若研发费加计扣除从75%提高到100%，预计比现行政策可多减免1200余万元所得税。”听完政府工作报告，四联集团财务处处长姜喜臣为企业算了一笔账。姜喜臣说，节约下来的资金大方向还是持续用于科技研发方面的投入。

“经过测算，仅研发费用加计扣除政策就能减免企业所得税约71万元。充裕的资金让我们能够将更多的资源投入到产品研发生产中，进一步促进公司自主核心技术的研究发展。”渝丰科技股份有限公司财务负责人杨华说。

“优化和落实减税政策仍是2021年的重点工作。”中国社会科学院大学副校长张斌表示，其中，针对受疫情冲击最直接且量大面广的中小微企业和个体工商户推出的提高增值税起征点和所得税再减半的政策对于进一步巩固经济基本盘，促进经济运行在合理区间具有重要意义。此外，有针对性地优化减税政策是推动企业以创新引领发展的重要举措。“各项减税降费政策要真正落到实处，进一步提高市场主体的获得感，降低享受税费优惠政策的成本至关重要。”

谈及“将制造业企业加计扣除比例提高到100%”这一政策出台的背景和意义，中央财经大学财政税务学院教授樊勇表示，我国当前主要有3大类5项激励企业技术创新的税收优惠政策。其中，研发费用加计扣除政策的普惠性和实用性较强，能比较好地起到激励企业研发的目的。

在7日举行的全国政协十三届四次会议第二次全体会议上，全国政协常委、中国税务学会副会长张连起作大会发言时表示，2021年应保持财税政策的连续性和稳定性，对经济恢复性增长给予“中医调理”，不搞急转弯，开方“定心丸”。要以政府过“紧日子”换取市场主体过“稳日子”、老百姓过“好日子”。他建议，把该减的税减下来，该降的费降到位，该压的支出压到底，该收的税费收上来。着力优化减税降费落实机制，减少助企惠民政策与市场主体的“温差”，畅通减税降费“最后一公里”。此外，注重阶段性政策与制度性安排相结合，减税降费与完善税制相结合，惠企利民与增强财政可持续能力相结合。以鼓励创新的税收优惠政策支持高质量发展，激励市场主体加大研发强度。

(责编：罗知之、吕骞)