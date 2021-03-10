线上办公、协同生产、直播带货……数字化的触角正加速向产业端、生产端等维度延伸，各行各业的数字化转型进程正在按下“快进键”。数据中心作为支撑数字化转型之路的基础，也正乘新基建之风，破时代之浪，迎来发展新机遇。

站在时代的风口，机遇与挑战并存，洞悉趋势方能引领变革。今天，华为数字能源产品线数据中心能源领域总裁费珍福发布数据中心能源十大趋势，并携手行业专家、权威大咖、媒体朋友、生态合作伙伴，共同探讨数据中心能源发展趋势与机遇，为促进行业健康发展贡献智慧。

01趋势一：零碳DC

“碳中和”成当今世界最为紧迫的使命，将带来深刻的变革，建设绿色低碳数据中心成为必然方向。风能、太阳能等绿电将更普遍地应用于数据中心，在数据中心全生命周期内最大限度地节约资源（节能、节地、节水、节材等）是大势所趋，在大型数据中心园区，热回收作为一种新型节能方案，已经开始落地。中国新建数据中心PUE将迈向1.0x时代，“零碳”DC将出现。 作为全国首个100%利用清洁能源运营的大数据产业示范基地，青海海南州大数据产业园区采用华为智能微模块解决方案，与传统数据中心相比，能效提升30%以上，年节省用电1000万kW·h，每年减排5955吨二氧化碳。

02趋势二：高密化

未来5年，IT设备持续向高算力、高功率密度演进，CPU和服务器功率持续提升，同时，伴随AI应用的需求增长，AI算力比重进一步提升。为平衡效率和成本，数据中心必将向高密化发展。预计到2025年，多样化算力协同将成主流，主流云数据中心将形成15~30kW/柜混合部署形态。 为罗马尼亚网络服务商INVITE SYSTEM SRL建设数据中心，华为采用智能锂UPS超高密供电方案，UPS每个模块功率密度达50kVA/3U，整体占地面积仅为1.19㎡，使用锂电池备电，节省占地70%，可支撑更多IT业务运行。

03趋势三：弹性扩容

IT设备的生命周期一般为3~5年，大体上其功率密度每5年翻一倍，而数据中心基础设施的生命周期为10~15年。数据中心基础设施需支持架构弹性、分期投资，以生命周期最优的CAPEX满足2~3代IT设备的功率演进。同时，由于承载的IT业务不同，数据中心须具备弹性能力，匹配不同功率密度的IT设备混合部署，实现按需扩容，节省空间。 华为预制模块化数据中心解决方案以“一层一DC”的全新架构重塑数据中心，结合了预制建筑技术与模块化数据中心技术，将温控、消防、供配电、管理等子系统预集成在模块内，支持功率密度弹性升级及垂直扩容， 分期灵活部署。

04趋势四：快速部署

互联网业务呈现短时间内快速爆发的特征，受疫情影响，业务侧数据和流量需求激增，快速部署成为刚需。此外，数据中心由支撑系统转为生产系统，需匹配“云”的应用需求，更快上线意味着更快收益。未来，数据中心TTM将从典型水平9-12个月降低至6个月，甚至3个月。 华为东莞云数据中心采用预制模块化数据中心解决方案，二期规模为8MW，以6个月1000个机柜的超级速度完成交付。

05趋势五：架构极简

应对传统数据中心建设缓慢和初期投资成本大的弊端，系统级和数据中心级架构极简将成为主流。数据中心供电/制冷架构将从传统架构向一体化链路级融合产品演进。在预制化、全模块化设计下，数据中心具备快速部署、弹性扩容、运维简单、高效节能等优势。 华为预制模块化数据中心采用乐高积木搭建方式，一座5层1000柜的数据中心，地面主体建筑从无到有只需7天，整体端到端交付只需6个月，比传统钢混楼宇数据中心交付时间减少了50%以上。

06趋势六：全面锂电化

传统数据中心供配电系统存在系统割裂且复杂、占地面积大、故障定位难等问题，随着锂进铅退趋势推进，以及锂电池成本的不断下降，锂电将在数据中心得到规模应用，逐渐走向全面锂电化。相对传统铅酸电池，锂电池生命周期是铅酸电池的两倍，同时在占地面积、运维效率、使用寿命和安全性等方面存在优势，可节省用地面积70%，实现供电系统的高密化和模块化。 世纪互联苏州国科数据中心采用华为智能锂电UPS整体解决方案，端到端供配电占地面积节省了50%以上，出柜率提升10%。模块化UPS智能休眠功能做到低载高效，每年可节省电费上百万元。

07趋势七：风进水退

由于冷冻水系统架构复杂，不利于快速部署和运维，同时，在碳中和愿景的驱动下，少水甚至无水的制冷系统将成为主流。而模块化架构的间接蒸发冷却系统采用一体化产品设计，可缩短部署时间、降低运维难度，同时充分利用自然冷却资源，大幅降低制冷系统的电力消耗，在气候适宜区域将逐步取代冷冻水系统。 华为乌兰察布云数据中心采用FusionCol间接蒸发冷却系统，最大化利用自然冷源，全年平均PUE仅1.15，相对传统解决方案，数据中心整体年节省电费12%。

08趋势八：全数字化

随着数字化变革不断深入，数字技术、通信技术和AI技术的创新应用不断增多，数字孪生技术将得到更普遍的应用，融入数据中心的规划、建设、运维、调优等全过程，实现数据中心可视可管可控，带来极佳的数据中心全生命周期使用体验。 建行武汉南湖数据中心采用华为DCIM解决方案，实现监控一体化，通过三维建模精确定位全园区关键设备、管线、地下管网，有效提升应急处置效率，事件根因分析时间缩短60%，并且实现100%的维护保养端到端自动跟踪，通过数字化巡检，灵活规划巡检计划，自动生成巡检报告，巡检自动化率提升到90%。

09趋势九：AI智能

随着IOT、AI技术的不断完善和普遍应用，将逐渐替代重复劳动、专家经验和商业决策，数据中心将逐步实现由运维、节能、运营等单域的智能化，向规划、建设、运维、优化的全生命周期数字化和自动驾驶演进，包括AI能效优化，实时调节参数；AI运维，7*24不停时巡检，预测性维护；AI运营，在线仿真，自动设计业务。 在中国联通河南中原数据基地，华为采用iCooling能效优化解决方案，实现从制冷到“智冷”的革新性转变，每年节省电力达385万度，相当于减少碳排放1829吨，约等于新种植7.95万棵树。

10趋势十：安全可信

数据中心基础设施智能化程度不断提升，随之面临的网络安全威胁成倍增加。数据中心须实现系统级、器件级、设备级三层预测性维护，同时具备硬件可靠、软件安全、系统韧性、安全性、隐私性、可用性六个特征，分层级防御，巩固数据中心安全可信。 在iPower技术加持下，华为DCIM为数据中心供配电系统提供部件寿命预测、“结点”温度预测、链路整断分析等功能，从被动式维护到主动预警，保障系统安全可靠。同时，华为DCIM通过传输加密、存储加固等多重手段，以电信级安全设计为标准，构造全方位安全“长城”，全方位保障数据安全。 洞悉趋势，我们希望在未来抵达之前，让数据中心能源演进的脉络清晰可见。以行践言，华为数据中心能源在产品和技术方面不断实现创新突破，同时携手行业客户、合作伙伴、第三方组织等，构建开放合作共赢的产业生态，践行绿色可持续发展理念，助力实现碳中和目标。

(责编：赵超、吕骞)