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安吉尔发布A7 Pro 航天版净水器 定价 7999 元

2021年03月10日10:40 | 来源：人民网
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3 月 10 日，高端净水品牌安吉尔召开全行业首个云端 AR 发布会，并三款新品，其中 A7 Pro 航天版大水量净水器，是安吉尔与中国航天的联名款产品，定价 7999 元。

安吉尔 A7 Pro 航天版大水量净水器

A7 Pro 航天版大水量净水器是 A7 大水量系列产品的又一次升级，在性能、配置上更为强劲。

A7 大水量系列聚焦饮、用水全净化以及大水量供水，深受消费者和行业欢迎。据中怡康数据显示，安吉尔 A7 大水量净水器在试销期间连续五个月登上高端市场销量榜首，同系列产品 A7lite 上市首月同样销量折桂并连续 6 个月单品行业销量领先。

核心技术的掌握是成就高端品质的关键所在，A7 Pro 航天版大水量净水器搭载了一支全球领先的安吉尔原创“长效反渗透滤芯 2.0”。这支黑科技滤芯由安吉尔公司集结 200 多位科研专家团队，历时三年、耗资 1.5 亿元倾力打造而成。这款产品同时获得了中国 CQC、瑞士 SGS、英国 ITS、美国 NSF、法国 BV、德国 TüV 在内的全球六大权威认证。

安吉尔独创长效反渗透滤芯 2.0

作为净水器核心部件，安吉尔长效反渗透滤芯 2.0 的过滤精度高达 0.0001 微米，小至发丝的 100 万分之一，能够强力滤除水中的余氯、细菌、病毒及重金属。

相较于普通滤芯，其首创采用的无酚高分子液体硅胶包覆材料为婴儿食品级材质，防止涉水元件对水质造成二次污染，饮水更安全；同时，安吉尔长效反渗透滤芯2.0 突破性的无死角流道卷制方式，改变传统横向出水至螺旋式出水，可使水冲刷速度提升5倍，膜表面不易拥堵、抗污染 能力更强，再加上膜与水流道的黄金配比，成功将滤芯的使用寿命提升至5年且净水效果不衰减，不仅净化效果好，后期换芯成本更低；此外，安吉尔长效反渗透 2.0 滤芯拥有75% 高水效，即制出3杯好水的同时仅产生 1 杯废水，超过国家一级水效所规定的60%，高效节水更省钱。

安吉尔独创螺旋式出水

安吉尔 A7 Pro 航天版大水量净水器搭载航天纳米抑菌技术，纳米晶须通过其立体四针结构扎破细菌细胞壁，使抑菌率高达 99.99%，这种物理抑菌方式不仅抑菌效果好，而且比传统的银离子抑菌方式更安全，有效解决了二次污染问题。

为了进一步精进航天技术在净水领域的应用研究，近期安吉尔还与中国航天签订了合作协议，共同建立联合实验室，以期将“高精尖”的航天技术更好地应用于净水中，推进净水技术进步，为消费者打造更高品质的净饮水生活。

众所周知，水是生命之源，人体每日需要大量水分。然而通过直饮获得的水分补给仅占 30%，另外 70% 需要通过食物方式摄入，因此清洗食材的用水清洁十分重要。自来水中通常会带有消毒副产物余氯，余氯会产生国际公认的致癌物三氯甲烷，有害身体健康，因此生活用水也需要净化。

传统净水器在用水净化方面设计较弱，一些双出水净水器也仅有单个水龙头，不仅出水量小，使用同一管道出水，也易使直饮水的水质受到影响。为了解决这两大难题，安吉尔大水量净水器采用了两个龙头出水，小龙头直饮，大龙头畅快用。与自来水等同的大流量净水让洗菜、淘米、煲汤等变得便捷、安心，让用户除了安心喝还能放心洗。

(责编：赵超、吕骞)

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