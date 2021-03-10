人民网北京3月10日电 （申佳平）据国家统计局官网消息，2021年2月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据今日发布。对此，国家统计局城市司高级统计师董莉娟进行了解读。

CPI环比涨幅回落，同比降幅收窄

从环比看，CPI上涨0.6%，涨幅比上月回落0.4个百分点。其中，食品价格上涨1.6%，涨幅回落2.5个百分点，影响CPI上涨约0.30个百分点。食品中，受春节期间消费需求增加和运输成本上升等因素影响，水产品和鲜果价格分别上涨8.7%和6.1%，涨幅分别扩大5.4和3.8个百分点；生猪出栏持续恢复，猪肉价格由上月上涨5.6%转为下降3.1%；天气转暖，蛋鸡产蛋量提升，加之局部地区疫情好转后调运渠道逐步畅通，鸡蛋价格由上月上涨11.1%转为下降4.5%。非食品价格上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.1个百分点，影响CPI上涨约0.28个百分点。非食品中，居民就地过年，文娱消费需求有所增加，电影及演出票价格上涨13.0%；受国际原油价格上涨影响，汽油和柴油价格分别上涨3.4%和3.7%；春节期间人工成本有所上升，洗车、家政服务、美发和出租车费用等价格均有上涨，涨幅在1.2%—6.3%之间。

从同比看，CPI下降0.2%，降幅比上月收窄0.1个百分点。其中，食品价格由上月上涨1.6%转为下降0.2%，影响CPI下降约0.05个百分点。食品中，受去年同期基数较高影响，猪肉价格下降14.9%，降幅比上月扩大11.0个百分点；鸡肉和鸭肉价格分别下降8.7%和2.6%，降幅均有收窄；羊肉、水产品和鸡蛋价格分别上涨7.5%、5.9%和4.3%，涨幅均有扩大。非食品价格下降0.2%，降幅比上月收窄0.6个百分点，影响CPI下降约0.15个百分点。非食品中，交通通信价格下降1.9%，其中飞机票价格下降28.2%，汽油和柴油价格分别下降5.2%和5.8%；教育文化娱乐、医疗保健价格分别上涨0.6%和0.3%。

据测算，在2月份0.2%的同比降幅中，去年价格变动的翘尾影响约为-1.8个百分点，新涨价影响约为1.6个百分点。扣除食品和能源价格的核心CPI同比由上月下降0.3%转为持平。

PPI环比涨幅回落，同比涨幅扩大

从环比看，PPI上涨0.8%，涨幅比上月回落0.2个百分点。其中，生产资料价格上涨1.1%，涨幅回落0.1个百分点；生活资料价格由上月上涨0.2%转为持平。调查的40个工业行业中，价格上涨的有25个，下降的10个，持平的5个，变化情况与上月一致。受国际原油价格持续上行影响，国内石油相关行业价格继续上涨，石油和天然气开采业价格上涨7.5%，石油、煤炭及其他燃料加工业价格上涨4.9%，化学纤维制造业价格上涨3.6%，化学原料和化学制品制造业价格上涨2.1%，合计影响PPI上涨约0.45个百分点。随着国内需求上升，加之国际金属类大宗商品价格继续上涨，国内黑色金属矿采选业、黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业价格分别上涨5.9%、2.3%和1.5%，合计影响PPI上涨约0.24个百分点。受天气转暖和春节假期因素影响，供暖及工业用电需求有所减弱，煤炭开采和洗选业价格上涨1.6%，涨幅回落4.8个百分点；燃气生产和供应业价格由涨转降，下降0.7%。

从同比看，PPI上涨1.7%，涨幅比上月扩大1.4个百分点。其中，生产资料价格上涨2.3%，涨幅扩大1.8个百分点；生活资料价格下降0.2%，降幅与上月相同。主要行业中，价格涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨14.1%，扩大4.2个百分点；有色金属冶炼和压延加工业，上涨12.1%，扩大3.2个百分点；煤炭开采和洗选业，上涨10.9%，扩大1.8个百分点；化学原料和化学制品制造业，上涨4.0%，扩大2.8个百分点。价格降幅收窄的有石油和天然气开采业，下降6.4%，收窄15.5个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，下降0.5%，收窄8.5个百分点。

据测算，在2月份1.7%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为-0.1个百分点，新涨价影响约为1.8个百分点。

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