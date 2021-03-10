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打破互联网垂直领域壁垒 中国移动权益超市创造新生态

2021年03月10日14:07 | 来源：中国网
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原标题：打破互联网垂直领域壁垒 中国移动权益超市创造新生态

　　前不久，2021年世界移动通信大会主论坛在上海举行。中国移动董事长杨杰发表题为《加速融合创新，开启数智未来》主旨发言。杨杰董事长指出，世界正经历百年未有之大变局，经济社会环境发生了复杂深刻的变化，信息通信业也将面临新的形势、新的变化。

　　无论是从时间纵深看，还是从横向的全球范围看，中国移动都是通信领域最坚定、最勇敢的开拓者之一。权益超市不仅实现数字化商品无限汇聚，创新线上货架灵活运营，更重要的是长期持续的为顾客提供高性价比服务。

　　经济社会加速进入数智化时代。经过多年的孕育发展，第四次工业革命正处在重大突破的关口，新冠肺炎疫情加速了全社会数字化、网络化、智能化的进程，数智化时代的大幕全面开启。产业跨界融合催生新经济形态。全社会数智化进程的加速，也促进了新经济形态的蓬勃发展。信息通信业肩负新发展使命。面临前所未有的新发展机遇，信息通信业应积极承担新的历史使命。

　　杨杰董事长表示，为实现“和合共生”，产业各界要“开放合作、共创未来”，携手助力经济社会的数智化转型发展。为此提出五点倡议：一是共同开拓信息服务市场，释放全社会信息消费潜力。二是共同加速技术创新突破，为数智化转型注入强劲内生动力。三是共同赋能实体经济发展，促进千行百业提质提效。四是共同培育开放融合生态，实现全行业的共同繁荣进步。五是共同强化安全体系建设，为产业链、供应链、生态链稳定筑牢安全屏障。

　　作为移动首次对去运营商化创新模式的尝试，聚焦IOP用户精准运营模式＋全网权益运营管理平台，向用户提供数字消费一站式服务。而从权益超市的亮点看，移动也是诚意满满，产品覆盖全，销售渠道广，增值优惠多……相信随着产品体系的不断完善，用户将获得更丰富的5G体验。

　　权益超市的推出，帮助用户解决了互联网信息碎片化的痛点，不必再各处购买会员、续费操作，也可以随时了解相应的会员权益和优惠福利，像逛超市一样购买权益商品。随着业务的不断发展，权益超市也将实现数字化线上零售平台，全方位覆盖用户的生活场景，享受更加便捷的数字消费体验。

　　作为拥有10亿用户规模的通讯运营商，中国移动权益超市发挥了独有的平台优势，打破了互联网各类垂直领域的壁垒，实现了权益的汇聚分发，也实现了规模的价值经营。中国移动官方发布的权益合作伙伴招募公告，“面向全社会公开招募优质权益服务，共同打造以权益为纽带的生态合作平台”，体现了中国移动开放合作的积极态度，搭建一个开放销售的服务体系，通过与生态伙伴的共同努力来为用户提供优质的服务。

(责编：赵超、吕骞)

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