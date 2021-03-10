原标题：平安不动产与俊发集团正式签订战略合作框架协议

近日，平安不动产与俊发集团正式签订战略合作框架协议。平安不动产董事长兼CEO邹益民、股权投资中心总经理刘黎斌、西区总经理刘嘉殷，俊发集团创始人李俊、副总裁袁冰、副总裁周军平、副总裁董佶罡等领导出席签约仪式。

仪式现场，双方就良好互信与长远发展战略交换了意见，对共同携手建立深度战略合作表达了共同期许和祝愿。

平安不动产董事长兼CEO邹益民表示，平安不动产积极携手、审慎甄选房地产行业标杆企业作为合作伙伴，对合作伙伴、合作项目的成本控制、溢价水平、营销能力和投资收益回报等评估严格，力求价值共生、互利共赢。作为平安不动产的老朋友，俊发集团的发展理念、专业化程度、市场表现等与平安不动产的追求相一致，双方具有深厚的合作根基。

俊发集团创始人李俊表示，俊发集团与平安不动产的合作，是专业与专业的联合，也是各具优势的互补。在过去23年对于“城市更新”的钻研和精耕当中，俊发集团对于中国城市化发展需求有着较为深入的理解。未来，俊发集团将持续发挥企业所长，携手合作伙伴，顺势而为，不断开辟、探索可持续发展的路径。

俊发集团1998年创建于云南，目前已入驻大湾区、长三角、华中、西南四个高速成长区域，布局上海、佛山、广州、西安等14城，总资产突破1500亿元。

本次签约开启了平安不动产与俊发集团全面深化战略合作的全新篇章，未来，双方将重点围绕“城市更新”这一新型城市发展命题发挥优势、资源互补，共建“1+1>2”的共赢局面，为区域经济发展和人民美好生活持续贡献价值。

(责编：李源、吕骞)