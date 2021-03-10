同盾科技联合创始人、合伙人马骏驱做客人民网

人民网北京3月9日电 （记者李栋）“科技企业应该强化对核心技术领域知识产权的申请和保护力度，加强创新研发的力度。”近期，同盾科技联合创始人、合伙人马骏驱做客人民网时表示，人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，正在对经济发展、社会进步、国际经济格局等方面产生重大而深远的影响。

以科技力量为数字经济提供技术支撑

“数字经济作为当下和未来拉动经济增长的重要引擎，将彰显出增长潜力，撬动市场需求，激发潜在的创新活力。但是，也要清醒地看到，我们的数字化发展还处于起步阶段，经济和社会的数字化转型要抓住数据驱动的核心要素，除了数据以外，还包括算力、算法和智能分析。”马骏驱表示。

马骏驱认为，新兴科技力量，可为经济的数字化发展、政务的数字化变革等提供技术支撑。“科技力量将继续为普惠金融带来新模式、新路径，推动数字普惠金融进入快速发展的新阶段。人工智能等科技力量已从过去的支撑、保障的从属地位，发展成为引领、重塑金融等行业的驱动力量，成为行业重要的核心竞争力，特别是在智能营销获客、智能风险防控、智能数字金融、普惠金融等领域发挥重要作用。特别是自去年疫情以来，科技赋能普惠金融，为实体经济提供了‘精准滴灌’式金融服务，为统筹推进疫情防控和经济社会发展注入金融创新活水。”马骏驱说。

人工智能等新兴科技，将为“十四五”期间防范和化解金融风险贡献力量。近年来，随着数字金融跨界、混业、跨区域经营的特征，相关风险的扩散速度更快、波及面更广、溢出效应更强。基于人工智能、大数据等技术手段可以显著提升金融机构对于跨场景、跨区域的金融风险管控能力，增强风险控制的准确性、时效性和稳定性。

马骏驱建议，行业要健康发展仍然存在亟待解决的核心技术自主可控问题，作为科技企业应该强化核心技术领域知识产权的申请和保护力度，将知识产权保护布局提前至从产品研发开始阶段，并伴随着产品研发工作的深入开展，同步完善知识产权保护网络布局。企业开拓到哪里，专利就覆盖到哪里；核心能力在哪里，专利就布局到哪里。

同时，科技企业应该加强创新研发的力度。“以同盾自身来说，我们一直致力于对核心科技的攻关，并把人工智能技术创新提升到企业战略高度。在多年坚持不懈的研发投入，目前已经取得了诸多成果。” 马骏驱说。

以科技力量服务实体经济

“未来金融供给侧结构性改革，支持实体经济的重点是普惠金融。”马骏驱表示，为有效解决中小企业融资难、融资贵等问题，2019年同盾科技提供技术支持的唐山中小企业综合金融服务平台正式建立。该平台通过对银行、政府机构内外部数据进行融合、加工、挖掘、建模和关联性分析，架起了政府部门、金融机构、中小微企业等多方沟通的桥梁。

如今，以人工智能、大数据、云计算等技术为代表的科技变革已在金融业得到广泛应用。数据显示，目前银行业的离柜交易率已经接近90%，移动支付、电子清算、网上银行、数字信贷飞速发展，使我国金融科技应用已经走到前列。整个金融业都在推动数字化转型，迎接数字金融时代的到来。而这个过程中，科技公司的加入将会帮助加快转型的步伐。

“目前，我们已经与超过400家银行及金融机构达成合作，全面覆盖国有六大行、12家股份制银行及24家持牌消费金融机构。” 马骏驱说。

(责编：王连香、高雷)