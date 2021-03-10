2月金融统计数据出炉 M2同比增长10.1%
人民网北京3月10日电 （记者罗知之）人民银行官网3月10日消息，人民银行今日发布2021年2月金融统计数据报告，数据显示，2月末，广义货币（M2）余额223.6万亿元，同比增长10.1%。此外，2月份人民币贷款增加1.36万亿元，同比多增4529亿元。
广义货币增长10.1%，狭义货币增长7.4%
2月末，广义货币（M2）余额223.6万亿元，同比增长10.1%，增速分别比上月末和上年同期高0.7个和1.3个百分点；狭义货币（M1）余额59.35万亿元，同比增长7.4%，增速比上月末低7.3个百分点，比上年同期高2.6个百分点；流通中货币（M0）余额9.19万亿元，同比增长4.2%。当月净投放现金2299亿元。
2月份人民币贷款增加1.36万亿元，外币贷款增加27亿美元
2月末，本外币贷款余额183.6万亿元，同比增长12.6%。月末人民币贷款余额177.68万亿元，同比增长12.9%，增速分别比上月末和上年同期高0.2个和0.8个百分点。
2月份人民币贷款增加1.36万亿元，同比多增4529亿元。分部门看，住户贷款增加1421亿元，其中，短期贷款减少2691亿元，中长期贷款增加4113亿元；企（事）业单位贷款增加1.2万亿元，其中，短期贷款增加2497亿元，中长期贷款增加1.1万亿元，票据融资减少1855亿元;非银行业金融机构贷款增加180亿元。
2月末，外币贷款余额9149亿美元，同比增长12.2%。当月外币贷款增加27亿美元，同比少增173亿美元。
2月份人民币存款增加1.15万亿元，外币存款增加224亿美元
2月末，本外币存款余额223.52万亿元，同比增长10.4%。月末人民币存款余额217.29万亿元，同比增长10.4%，增速与上月末持平，比上年同期高2.3个百分点。
2月份人民币存款增加1.15万亿元，同比多增1294亿元。其中，住户存款增加3.26万亿元，非金融企业存款减少2.42万亿元，财政性存款减少8479亿元，非银行业金融机构存款增加1.61万亿元。
2月末，外币存款余额9617亿美元，同比增长22.1%。当月外币存款增加224亿美元，同比多增181亿美元。
2月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为2.06%，质押式债券回购月加权平均利率为2.1%
2月份，银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交 71.71万亿元，日均成交4.22万亿元，日均成交同比增长24.4%。其中，同业拆借日均成交同比增长25%，现券日均成交同比增长30.4%，质押式回购日均成交同比增长23.4%。
2月份同业拆借加权平均利率为2.06%，分别比上月和上年同期高0.28个和0.23个百分点；质押式回购加权平均利率为2.1%，分别比上月和上年同期高0.03个和0.29个百分点。
2月份跨境贸易人民币结算业务发生4667亿元，直接投资人民币结算业务发生2463亿元
2月份，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生3599亿元、1068亿元、566亿元、1897亿元。
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