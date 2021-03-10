人民网北京3月10日电 （记者罗知之）人民银行官网3月10日消息，人民银行今日发布2021年2月社会融资规模存量统计数据报告和社会融资规模增量统计数据报告。数据显示，2月末社会融资规模存量为291.36万亿元，同比增长13.3%；2月社会融资规模增量为1.71万亿元，比上年同期多8392亿元。

社会融资规模存量方面，初步统计，2月末社会融资规模存量为291.36万亿元，同比增长13.3%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为176.76万亿元，同比增长13.5%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为2.25万亿元，同比增长2.4%；委托贷款余额为11.04万亿元，同比下降3.2%；信托贷款余额为6.19万亿元，同比下降16.8%；未贴现的银行承兑汇票余额为4.06万亿元，同比增长32%；企业债券余额为27.93万亿元，同比增长15.1%；政府债券余额为46.39万亿元，同比增长20%；非金融企业境内股票余额为8.42万亿元，同比增长12.8%。

从结构看，2月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的60.7%，同比高0.1个百分点；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额占比0.8%，同比低0.1个百分点；委托贷款余额占比3.8%，同比低0.6个百分点；信托贷款余额占比2.1%，同比低0.8个百分点；未贴现的银行承兑汇票余额占比1.4%，同比高0.2个百分点；企业债券余额占比9.6%，同比高0.2个百分点；政府债券余额占比15.9%，同比高0.9个百分点；非金融企业境内股票余额占比2.9%，与上年同期持平。

社会融资规模增量方面，初步统计，2021年2月社会融资规模增量为1.71万亿元，比上年同期多8392亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加1.34万亿元，同比多增6211亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加464亿元，同比多增212亿元；委托贷款减少100亿元，同比少减256亿元；信托贷款减少936亿元，同比多减396亿元；未贴现的银行承兑汇票增加640亿元，同比多增4601亿元；企业债券净融资1306亿元，同比少2588亿元；政府债券净融资1017亿元，同比少807亿元；非金融企业境内股票融资693亿元，同比多244亿元。

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