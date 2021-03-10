人民网北京3月10日电 （栗翘楚 实习生梁荷翎）近日，在人民网《人民会客厅》两会特别版——《两会时刻》系列访谈栏目上，中国消费者协会副秘书长王振宇，十三届全国人大代表、内蒙古自治区扎鲁特旗东萨拉嘎查党支部书记吴云波，商务部国际贸易经济合作研究院流通与消费研究所博士梁威，碧莲盛集团董事长尤丽娜，锅圈食汇联合创始人李欣华，淘宝主播、美one合伙人李佳琦，58同城副总裁李子健围绕“新业态新模式引领‘新消费’”主题展开讨论，共同解读新业态新模式下的新型消费现阶段的特点，以及未来的机遇与挑战。

嘉宾做客《人民会客厅》 热议“新消费”

节目嘉宾一致认为，随着互联网经济的兴起，数字化浪潮正在带动新业态经济蓬勃发展。以网络购物、新零售等为代表的新型消费规模不断扩大，不仅有效保障了居民日常生活需要，同时也推动了国内消费恢复，促进了经济企稳回升。各类新业态新模式的涌现，在不断改变着国民消费习惯的同时，需及时关注侵害消费者权益的新问题。嘉宾建议继续加强“新消费”领域相关法律法规和制度建设，深化包容审慎和协同监管，健全服务标准体系，规范市场秩序。

聚焦“新消费”趋势

“互联网+”助力新业态新模式发展

2020年9月，国务院办公厅印发《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》，并作出一系列重要部署。今年政府工作报告也重点提出，要运用好“互联网+”，推进线上线下更广更深融合，发展新业态新模式，为消费者提供更多便捷舒心的服务和产品。

中国消费者协会副秘书长王振宇

不论对我国经济的内部大循环，还是对百姓自身的消费体验而言，新业态新模式引领新消费都有着重大意义。访谈中，中国消费者协会副秘书长王振宇表示：“以‘互联网+’模式为引导的线上线下共同发展新业态模式，是高科技在消费领域的进一步体现。消费不仅是科技进步的成果检验，也会对科技和生产做进一步的指导。”除此之外，新业态新模式可以更加凸显以消费者为中心的理念。王振宇表示，从消费者的角度而言，新消费领域在传统领域之上，更加关注消费者的新需求及个性化需求，给消费者提供更加精准，更加便利的服务。

十三届全国人大代表、内蒙古自治区扎鲁特旗东萨拉嘎查党支部书记吴云波

实际上，新业态新模式不仅在推动城市的快速发展，也在广大的农村落地生根，推动了县乡消费潜力。内蒙古自治区扎鲁特旗东萨拉嘎查党支部书记吴云波表示：“随着消费水平、人民收入的提高及社会的进步，县乡线上消费能力也在提升。在电商平台、互联网、大数据的作用下，县乡消费能力能够快速就进入到新模式、新连接当中。这对实现乡村振兴，挖掘线上消费有很大的帮助。”

跟紧“新消费”节奏

服务业纷纷“上线”开启新实践

淘宝主播、美one合伙人李佳琦

作为互联网经济的代表，直播电商在2020年蓬勃发展，规模不断扩大，引领了互联网经济新潮流。访谈中，知名主播李佳琦称：“在行业愈加激烈的竞争下，大众对直播带货的新鲜感有限，长久的流量只能以品质为内核，通过持续不断的内容创新，提升内容品质，提供给用户最新的内容和最有趣的体验。”

58同城副总裁李子健

除了直播电商，各界企业也在积极探索如何在新业态新模式的大背景下获得持续性发展。58同城副总裁李子健表示：“我们线上的订单去年一年有将近10倍的增长，这表明整个社会对服务线上化的接受程度在飞速增加。”谈及企业近年为实践新业态新模式发展而做出的改变，李子健称：“当前，消费者的家政服务需求在不断升级，且不断地倒推着供给侧的改革。在这个大背景下，58同城在两年前推出了‘到家精选’项目，旨在为消费者提供更高品质的服务。”

锅圈食汇联合创始人李欣华

事实上，新业态经济带来的契机并不限于新兴行业。许多传统行业也在互联网经济的推动下，探索发展机遇，力求更高质量地满足消费者对线上消费、“到家消费”的需求。对此，锅圈食汇联合创始人李欣华表示：“火锅是餐饮行业里最易标准化和零售化的产品，因此催生了很多企业对火锅食材零售化的探索。除了持续为消费者提供高性价比的食材之外，我们将发力物流、仓储等核心的中枢板块，也将加大数据化和智能化的投入水平，引进高端人才，对整个供应链进行全链条的管理，提高效率并降低成本。”

构建“新消费”环境

各方协力用“新监管”助力新业态

在新业态新模式的簇拥下，经济发展不断彰显着新的活力。但与此同时，诸多新的挑战也随之涌现。在新消费环境下，政府监管部门和各界企业仍需相互配合，完善行业标准，共创更加优质的市场环境。

碧莲盛集团董事长尤丽娜

针对近年快速发展但乱象丛生的医美行业，碧莲盛集团董事长尤丽娜称：“目前，医美行业三非乱象依然存在，即非医疗场所、非专业医生和非合格产品。在政府加大监管力度的同时，建立专业的人才培养体系，用专业的医生、过硬的技术，保障消费者的安全权益，让我们的手术患者安心变美、安全变美。”

商务部国际贸易经济合作研究院流通与消费研究所博士梁威

由于经营生态的良莠不齐，新业态经济未来的健康发展要建立在完善的监管体系的基础上。而监督、监管，以及良好业态的形成，不仅仅需要监管部门的严格规范，更需要企业高度自律，以及社会各界的力量的共同监督。

展望未来新业态新模式的发展，商务部国际贸易经济合作研究院流通与消费研究所博士梁威称：“新消费后续发展应该是一个创新发展和融合发展相结合的图景。是市场主导、政府促进的新的发展愿望。”

(责编：孙阳、高雷)