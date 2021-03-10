人民网北京3月10日电 （栗翘楚 实习生梁荷翎）日前，在人民网《人民会客厅》两会特别版——《两会时刻》系列访谈栏目上，围绕“新业态新模式引领‘新消费’”主题，碧莲盛集团董事长尤丽娜表示，随着植发市场需求的不断扩大，行业内的竞争愈发激烈，植发市场也出现了不少乱象。因此，医美行业要加大监管力度，人员要进一步规范，用专业的医生、过硬的技术才能保证消费者的安全。

如今，网络上有越来越多的年轻人在调侃自己“脱发”“秃头”。艾媒咨询发布的《2019-2021年中国脱发保健行业趋势与消费行为数据研究报告》显示，中国有植发需求的人群平均年龄为34岁，80后人群中有39%有植发需求，90后中植发需求比例也高达36%。

面对百亿量级的市场，机构的规范和诚信将更为重要。尤丽娜表示，目前，医美行业存在“三非”乱象：一是非医疗场所；二是非专业医生；三是非合格医疗产品。对此，对从业人员管理要进一步规范，减少医疗事故的发生。此外，在“新消费”时代背景下，年轻人的消费行为代表着未来的趋势，因此，在专业技术上，还要不断地创新，在安全放心的基础上，满足消费者个性化需求。

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