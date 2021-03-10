人民网北京3月10日电 （栗翘楚 实习生梁荷翎）日前，在人民网《人民会客厅》两会特别版——《两会时刻》系列访谈栏目上，围绕“新业态新模式引领‘新消费’”主题，58同城副总裁李子健表示，在新业态的簇拥下，运用“互联网+”的概念对企业来说，机遇和挑战并存。

李子健指出，新业态新模式引领新型消费的概念，对整个互联网+本地服务，尤其是“互联网+”家政行业有非常重大的引领作用。从去年到今年，整个家政行业出现一升一降非常明显的态势。李子健称：“降的是无数商家的经营成本，借助于互联网平台、‘互联网+’的力量，通过大数据、人工智能算法匹配，极大地减少了中小商家的经营成本。升的是全行业的服务质量，从过去的小、散、乱，到现在通过平台和政府、商家一起协同规范行业标准。”

面对国民消费的不断升级、消费者消费习惯的变化，李子健提出了当下消费者的需求的几方面趋势：

首先，消费者从过去大家比较习惯提前几天预约，提前三四天，甚至提前一周去预约保洁服务、搬家服务，到现在很多人越来越喜欢随叫随到。平台上现在有超过一半的订单都是当天预约，甚至一两个小时就要上门的服务。只有通过互联网平台的优势，才能够满足消费者这种随叫随到、马上预约马上到的即时性需求。

第二，线上服务的比例在飞快地增加。服务电商业在增速发展。平台上线上的订单去年一年有将近10倍的增长，这说明整个社会对服务线上化的接受程度在飞速增加。

第三，消费者对多品类的需求也越来越大。洗衣、洗鞋、维修、开锁、换锁，甚至管道疏通等一系列居家服务也越来越多地在平台上被呼叫。用户多品类的需求也逐步地在本地服务、家庭服务线上化的过程中被满足。

然而，在“互联网+”的概念更广泛地被企业运用的同时，诸多挑战也接踵而至。互联网平台繁荣与乱象共存。

对此，李子健表示：“在这种平台的经济下，整个服务业，包括家政行业，它的标准是相对比较缺乏的，需要一家平台型的互联网企业与监管单位及其他商家一起共建每一个细节的标准。我们看似很平常的服务都是应该有一套标准的，我们也非常幸运能够参与到制定的过程中。我们有信心能够进一步地提升整个家政服务业的服务质量。”

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